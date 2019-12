Theodor Gebre Selassie hat nach dem jüngsten Sieg eine entspanntere Stimmung registriert. (nordphoto)

Theodor Gebre Selassie lächelte, als er sich im Medienraum des Weserstadions aufs Podium gesetzt hatte. Es war ihm anzusehen: Der jüngste Sieg gegen Wolfsburg hat für eine gewisse Erleichterung gesorgt. „Es ist schon etwas entspannter, aber der eine Sieg reicht nicht", betonte Gebre Selassie am Donnerstagmorgen. "Wir müssen die Leistung vom vergangenen Wochenende jetzt zu Hause bestätigen."

Damit hatte der Tscheche einen wesentlichen Punkt angesprochen. Die Festung Weserstadion war zuletzt keine mehr, eher eine Art Selbstbedienungsladen. In bislang sechs Ligapartien gab es schon drei Niederlagen, zwei Unentschieden und nur einen Sieg für die Bremer. Bei dieser erschreckenden Bilanz ist es wenig verwunderlich, dass Werder nur auf Rang 16 der Heimtabelle liegt. Da trifft es sich vielleicht ganz gut, dass jetzt mit dem SC Paderborn die bislang punkteärmste Auswärtsmannschaft der laufenden Saison anreist. Doch Gebre Selassie warnt: „Es wird auf keinen Fall leichtes Spiel, wie man aufgrund der Tabellensituation vielleicht denken könnte. Paderborn hat sehr schnelle Spieler, da müssen wir richtig aufpassen.“

Lob für Pavlenka

Die Punkte sollen aber natürlich trotzdem in Bremen bleiben. Für die eigenen Fans. Für das eigene Wohlbefinden. „Wir müssen wieder dahinkommen, dass wir zu Hause schwer zu knacken sind. Das hat uns in den vergangenen beiden Jahren ausgezeichnet“, sagte Gebre Selassie. Allein in der letzten Saison hatte Werder 30 Zähler vor eigenem Publikum geholt, satte acht Mal durfte über einen Heimerfolg gejubelt werden. Zahlen, von denen die Anhänger im Moment nur träumen können.

Einer der Garanten für den Erfolg in Wolfsburg war Gebre Selassies Landsmann Jiri Pavlenka, zu dem Keeper hat der 32-Jährige eine enge Bindung. „Wir sprechen täglich“, sagte Gebre Selassie. „Es war nicht immer einfach für ihn in den letzten Wochen, deswegen macht es mich glücklich, dass er im letzten Spiel mal wieder bestätigen konnte, was für ein guter Torhüter er ist.“ Innerhalb des Teams habe es ohnehin nie Zweifel an Pavlenkas Könnnen gegeben. „Es ist nur menschlich, dass es eine Phase gibt, in der man Fehler macht“, sagte Gebre Selassie. „Wichtig ist nur, wie man zurückkommt.“ Worte, die letztlich nicht nur für Pavlenka, sondern die gesamte Bremer Mannschaft gelten.