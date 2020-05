"Irgendwann werden wir belohnt": Werder-Trainer Florian Kohfeldt kämpft weiter. (nordphoto)

Zehn Spiele stehen für Werder noch aus – und auch wenn das Geisterspiele sind und die Unterstützung der Zuschauer wegfällt, ist Forian Kohfeldt fest von Werders Klassenerhalt überzeugt. „Ich glaube aus tiefster Überzeugung: Irgendwann werden wir dafür belohnt, dass wir nicht aufgeben, sondern immer wieder dagegen angehen“, sagt Kohfeldt im Interview mit dem WESER-KURIER (Montags-Ausgabe), „und ich kann jedem garantieren: Wir werden auch jetzt nicht aufgeben!“

Werder startet nach der Coronapause als Vorletzter in die restlichen Partien. „Aber wir haben noch zehn Spiele, das ist fast ein Drittel der Saison! Man sollte jetzt nicht so tun, als wenn wir schon den drittletzten Spieltag und vier Punkte Rückstand hätten“, betont Kohfeldt, „wir haben heute vier Punkte Rückstand auf Fortuna Düsseldorf und noch ein Spiel weniger. Wir haben in unseren Köpfen, dass wir den Klassenerhalt noch direkt schaffen. Und sonst schaffen wir es über die Relegation im Juli. Wie auch immer: Wir schaffen den Klassenerhalt!“

„Das ist der größte Humbug“

Dass Kohfeldt nicht nur der Cheftrainer von Werder ist, sondern von ganzem Herzen auch Fan des Vereins, erhöht für ihn zusätzlich den Druck. Solche Gefühle aber dürften in seinem Kopf jetzt keine Rolle spielen, erklärt der 37-Jährige, „jetzt geht es darum, sich auf die Besonderheiten der Situation und jedes einzelne Spiel zu konzentrieren. Bei einem normalen Saisonverlauf ohne Coronapause wäre das vielleicht anders gewesen. Aber jetzt stehen völlig neue Herausforderungen an, die alles andere überstrahlen.“

Natürlich aber habe auch er während der Coronapause alle möglichen Szenarien für Werder einmal durchgespielt. Dazu betont Kohfeldt: „Natürlich weiß ich um die Tradition dieses Vereins. Und um die Bedeutung der Erstligazugehörigkeit. Ich kenne auch die Risiken, die dahinterstehen. Ich bin überhaupt kein Anhänger der These, dass ein Abstieg vielleicht auch mal gut sei, um einen Neuanfang zu starten. Das ist für mich der größte Humbug, den es gibt.“

„Vorwurf der Parallelwelt ernst nehmen“

Zu den Image-Problemen des Profifußballs in dieser Coronakrise fordert Kohfeldt, „dass wir den Vorwurf ernst nehmen und wir uns dem stellen müssen, dass der Fußball in einer Parallelwelt existiert und sich immer weiter von den Fans entfernt. Hier muss es wieder eine Annäherung geben.“ Es sei wichtig, dass der Volkssport Fußball anfassbar und nahbar sei, zum Beispiel durch öffentliche Trainingseinheiten der Bremer Mannschaft: „Das hat den Fußball immer von anderen Sportarten abgehoben.“

Für den Erfolg der Teams in den nächsten Wochen sei weniger die individuelle Qualität der Mannschaften entscheidend. Kohfeldt: „Aus der Situation das Beste zu machen, ist der Weg, mit dem man nun Spiele gewinnt oder nicht. Es werden nicht alle Mannschaften so eingespielt und so taktisch geschult sein wie vor der Coronakrise.“ Es komme in dieser „beispiellosen Saison“ nun auch „auf das Bauchgefühl der Trainer an“, denn: „Keiner hat das jemals erlebt. Man sollte deshalb als Trainer auch eine gewisse Demut an den Tag legen und nicht sagen: Ich weiß alles und ich habe die Lösung.“ Man müsse jetzt bereit sein, „unkonventionell zu denken. Denn es ist eine unkonventionelle Situation“.

Im großen Interview in der Montag-Ausgabe des WESER-KURIER erklärt Kohfeldt auch, warum ihm das skandalöse Video von Hertha-Profi Kalou die Arbeit erschwert, warum die Trainer gerade jetzt besonders gefordert sind, was für Werder in den nächsten Wochen in den Bundesligaspielen zum Vorteil werden könnte - und wie unnormal das Leben in der Kabine gerade abläuft.