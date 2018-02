Die Stimmung im Tabellenkeller ist angespannt, in Hamburg noch ein wenig mehr als in Bremen. Beide Mannschaften brauchen dringend drei Zähler, das ohnehin schon brisante Nordderby hat in diesem Jahr einmal mehr eine brisante Zusatznote. Der Abstiegskampf wird zwar nicht an diesem Sonnabend (18.30 Uhr) im Weserstadion entschieden, aber es geht eben doch um mehr als nur einen Sieg. Es geht um ein gesundes Stimmungsbild, um Selbstvertrauen, um Harmonie. Thomas Delaney ist sich der Schwere der Aufgabe bewusst, dennoch gibt es für ihn keinen Zweifel, wer den Platz als Sieger verlassen wird: „Es wird ein Fight, aber wir wollen auch guten Fußball spielen, weil wir bei allem Respekt das bessere Team sind“, sagte der Däne am Mittwoch in einer Medienrunde.

„Ich liebe diese Spiele. Das sind die Top-Spiele des Jahres. In der Bundesliga ist jedes Spiel groß, aber dieses hier noch ein bisschen mehr“, erklärte er. Nicht nur für die Akteure auf dem Feld ist diese Partie aber natürlich eine ganz besondere - auch für die Fans gibt es kaum ein wichtigeres Duell. Genau diese Erfahrung hat auch Thomas Delaney erst wieder gemacht: „Mein DHL-Mann meinte heute Morgen schon zu mir: ,Samstag müsst ihr unbedingt gewinnen!'“

Zuletzt machte Werder in Freiburg die unliebsame Erfahrung, dass sich die Gegner aktuell sehr gern tief in die eigene Defensive stellen und dann auf Konter lauern. Ob es ein ähnliches Bild auch gegen den HSV geben wird? Für Thomas Delaney ist das sekundär: „Mir ist egal, wie sie spielen, auch wenn sie wie Barcelona auftreten“, sagte er.