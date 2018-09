Ist die Partie gegen den 1. FC Nürnberg ein Pflichtsieg? Nach den Erfahrungen der letzten Jahre ist man in Bremen zwar vorsichtig geworden, wenn es um Spiele gegen vermeintliche Außenseiter geht, die Heimpartie gegen den letztjährigen Zweitplatzierten der 2. Bundesliga liest sich auf dem Papier allerdings als vielleicht leichteste Aufgabe im Spielkalender. Florian Kohfeldt allerdings erwartet keine Gegner, der sich nur auf die Defensive beschränkt: „Nürnberg ist kein typischer Aufsteiger, sondern grundsätzlich sehr mutig“, lobte Werders Chefcoach die Franken auf der Pressekonferenz vor der Partie am Sonntag (15.30 Uhr).

Das hohe Pressing und der Fokus auf spielerische Lösungen zählen zu Stilmitteln, die auch Kohfeldt gerne sieht. „Ich finde es toll, wie Nürnberg das macht“, erklärte der Bremer Cheftrainer. Eine wichtige Aufgabe für Werder sei es entsprechend, die Stabilität zu wahren und Ballgewinne zu forcieren, wenn die Nürnberger eigene offensive Nadelstiche setzen möchten. Auch die Flexibilität der Franken sei nicht zu unterschätzen: „Ihre beste Halbzeit in dieser Saison haben sie in der Raute gespielt“, erinnerte sich Kohfeldt an die zweite Hälfte beim 1:1 der Nürnberger gegen Mainz vor zwei Wochen.

Vertrauen in die eigene Klasse

Da mit den hochkarätigen Zugängen Virgil Misidjan und Matheus Pereira jedoch zwei Flügelspieler über die Länderspielpause in die Nürnberger Mannschaft integriert wurden, dürfte diese taktische Variante eher im weiteren Spielverlauf auf die Bremer zukommen. Ohnehin fordert Kohfeldt von seiner Mannschaft bei allem Lob für den Gegner nichts Anderes als einen Sieg: „Wir sind die bessere Mannschaft und haben auch die besseren Einzelspieler“, so Werders Chefcoach.

Für Sportchef Frank Baumann ist die Partie derweil eine durchaus besondere: Der 1. FC Nürnberg ist der einzige weitere Klub neben dem SV Werder, dessen Trikot Baumann während seiner aktiven Jahre tragen durfte. Von 1994 bis 1999 spielte Werders Sportchef für die Franken, denen er in dieser Saison den Klassenerhalt wünscht. Am Wochenende ist Baumann dennoch ein Grün-Weißer ohne jeden Hintergedanken: „Ich habe es ja auch nie bereut, dass ich zu Werder gegangen bin.“ Ohnehin verbinde ihn bei aller Sympathie nicht mehr viel mit dem aktuellen Geschehen beim FCN: „Nicht einmal mehr Platzwart „Chico“ ist noch da.“