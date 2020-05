Es geht bald wieder los: Werder setzt die Bundesliga-Saison am 18. Mai mit einem Heimspiel ohne Zuschauer gegen Leverkusen fort. In der Hinrunde trennten sich die beiden Teams vor vollen Rängen 2:2 (hier sind Karim Bellarabi und Marco Friedl im Zweikampf). (nordphoto)

Man musste schon zweimal hinhören. Werders Verhältnis zur Bremer Politik war zuletzt durchaus angespannt. Stichwörter: Polizeikostenstreit, Geisterspiele, Trainingsbedingungen. Doch am Donnerstagnachmittag schlug Frank Baumann plötzlich ganz andere Töne an. Werders Sportchef lobte nicht nur die Bremer Politiker, er forderte sogar, dass sich die Spieler Bürgermeister Andreas Bovenschulte, Sportsenatorin Anja Stahmann und Innensenator Ulrich Mäurer zum Vorbild nehmen sollten, um im Abstiegskampf der Bundesliga zu bestehen. „Ihnen gebührt der allergrößte Respekt, weil sie für ihre Überzeugung gekämpft haben. Sich als kleines Bundesland den Großen zu stellen ist nicht ganz so leicht“, sagte Baumann.

So selbstbewusst wie sich die Bremer Politiker in der Corona-Krise in den Debatten mit der Bundeskanzlerin und ihren Amtskollegen aus ganz Deutschland gezeigt hätten, sollte nun auch Werder auftreten, wenn der Ball wieder rollt, betonte Baumann. „Wir sind die kleinen Gallier und werden uns mit aller Macht wehren. Das sollte das Motto für die nächsten Wochen sein.“

Einen Tag nach dem grünen Licht für einen Bundesliga-Neustart mit Geisterspielen schaltete Baumann also direkt in den Abstiegskampfmodus. Dabei hatte der Sportchef am Abend zuvor noch dafür gekämpft, dass die Spiele erst am 23. Mai wieder beginnen. Wie Bürgermeister Bovenschulte in der Ministerpräsidentenkonferenz scheiterte aber auch Baumann allem Kampfeswillen zum Trotz mit diesem Anliegen. Nur wenige Stunden nach Werders Vorstoß schuf das Präsidium der Deutschen Fußball Liga (DFL) am Mittwochabend Fakten und legte sich schon vor der Liga-Versammlung am Donnerstag auf den frühestmöglichen Starttermin fest. Baumann stand dadurch in der Öffentlichkeit dar wie der einsame Rufer im Wald, doch er zeigte sich versöhnlich: „Wir akzeptieren diese Entscheidung und tragen sie mit.“

Erhöhtes Verletzungsrisiko

Dennoch wies Werders Sportchef noch einmal auf die Risiken hin, wenn die Liga am 16. Mai wieder startet: „Aus sportmedizinischer Sicht und wegen der Verletzungs-Prävention sind acht Tage Vorbereitung nach einer achtwöchigen Pause nicht optimal.„ Dazu kommen die unterschiedlichen Voraussetzungen an den Bundesliga-Standorten. Es gehe ihm nicht darum, dass andere Vereine bereits „ein oder zwei Tage“ vorher ins Mannschaftstraining einsteigen durften, „sondern um einen Wettbewerbsnachteil in den vergangenen drei bis vier Wochen“. Werder durfte nur in Vierergruppen ohne Körperkontakt trainieren. Andernorts sei Training in Zehner- oder Zwölfergruppen mit Zweikämpfen und Spielformen praktiziert worden, hob Baumann hervor. Sein Ziel seien „ähnliche Rahmenbedingungen für alle 36 Vereine“ gewesen.

DFL-Geschäftsführer Christian Seifert betonte allerdings, dass ein schnellstmöglicher Start von großer Bedeutung sei. Dadurch sei die Liga für mögliche Spielabsagen besser gerüstet. Zudem sei es das Ziel aller Klubs, die Saison bis zum 30. Juni zu beenden, weil dann die Spielerverträge auslaufen. Ein kleines Geschenk aber wollte Seifert den gebeutelten Bremern dann doch machen. Wenn es wieder losgeht, spielt Werder erst am Montag, 18. Mai, um 20.30 Uhr gegen Leverkusen und bestreitet somit die letzte Partie des 26. Spieltags. „Damit wollen wir der Tatsache Rechnung tragen, dass Werder als einer der letzten Klubs ins Gruppentraining einsteigen konnte", betonte Seifert.

Baumann dürfte sich gefühlt haben wie ein Kind, das zu Weihnachten ein schön verpacktes Paket erhält, in dem sich aber doch nur Socken befinden. Seiferts Worte klangen zunächst toll, aber bei näherer Betrachtung verflog der Zauber. Werder sollte gegen Leverkusen nämlich ohnehin an einem Montag spielen. „Das war die Übernahme der Terminierung aus dem März. Das hatte nichts mit unserer Empfehlung eines späteren Neustarts zu tun“, sagte Baumann. „Und unser Gegner hat natürlich auch mehr Zeit zur Vorbereitung.“

Fernsehgeld nicht verpfändet

Nichtsdestotrotz: Dass nun alle wissen, wann es losgeht, und dass die Mannschaft wieder in voller Stärke trainieren kann, seien gute Nachrichten, fand Werders Sportchef. Dazu kommt, dass die letzte Rate der Fernsehgelder ausgezahlt werden dürfte, wenn gespielt wird. Für Werder geht es dabei um 15 Millionen Euro. „Alle Klubs würden sich freuen, wenn das TV-Geld fließt. Dafür ist es jetzt wichtig, dass wir die Saison wirklich zu Ende spielen. Es wird pro Spieltag ausgeschüttet“, sagte Baumann und betonte, dass Werder die ausstehenden Fernseheinnahmen nicht bereits verpfändet habe. Manch anderer Klub soll dies getan haben.

Es gehe beim Bundesliga-Neustart aber nicht nur ums Geld, das war Baumann wichtig. „Was uns alle vereint, ist die Liebe zu diesem Spiel. Jetzt wieder rausgehen zu können und unserem Sport nachgehen zu können, das kann helfen, die Sorgen, die jeder im privaten Umfeld hat, ein Stück weit beiseite zu legen. Wir haben sportlich eine sehr schwierige Situation zu meistern. Da brauchen wir diese Leidenschaft, diesen Zusammenhalt, diesen Teamgeist, diesen Optimismus.“

Werder will die Spieler jetzt auf die Mission Klassenerhalt einschwören. Eine Woche lang geht es vor dem Leverkusen-Spiel ins Trainingslager. Die Details dazu gibt der Klub noch bekannt. Es ist auch möglich, dass Werder in Bremen bleibt. Die Mannschaft wird mit Trainer- und Betreuerstab in einem Hotel einquartiert, wo laut Baumann ein oder zwei Etagen nur für Werder reserviert sind. Überhaupt werden die Spieler bis zum geplanten Saisonende am 27. Juni sehr viel Zeit miteinander verbringen. Baumann fühlt sich erinnert an die Weltmeisterschaft 2002, die er als Spieler erlebte: „Das ist mit einem großen Turnier zu vergleichen. Es werden sehr intensive Wochen.“ Am Ende wird Werder nicht den WM-Pokal gewinnen, aber sollte der Klassenerhalt gelingen, wäre das fast genauso viel wert.