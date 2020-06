Angespannt und mit vielen Szenarien im Kopf: Werders Manager Frank Baumann. (gumzmedia/nordphoto)

Auch Frank Baumann hat natürlich mitbekommen, dass der langjährige Werder-Manager Willi Lemke eine Trainerdiskussion in Bremen vorangetrieben hat. Lemke hatte bei „Sky“ erklärt, es werde unabhängig vom Ausgang des Abstiegskampfes „sehr lebhafte Diskussionen“ um Florian Kohfeldt geben, „das wird einer der Punkte sein, die wir zu diskutieren haben“.

Baumann reagierte darauf am Sonntag im Gespräch mit dem WESER-KURIER gelassen. „Willi spricht ja immer erst einmal von Wir, er ist nach wie vor ein Werderaner durch und durch. Das ist auch grundsätzlich okay so“, sagte der Bremer Sport-Geschäftsführer. Die Trainerfrage sei aber „nichts, was wir in dieser Woche diskutieren, sondern da warten wir ab, bis die Saison wirklich zu Ende ist“, betonte Baumann.

„Schauen uns alle Themen an“

In den vergangenen Wochen wurde deutlich, dass sich Baumann durchaus vorstellen kann, auch nach einem Abstieg von Werder weiter mit Kohfeldt zu arbeiten, dessen Vertrag die Geschäftsführung erst vor dieser Saison unter allgemeinem Applaus langfristig verlängerte. Am Sonntag sagte Baumann zu diesem Thema: „Wir haben schon gesagt, dass wir uns nach der Saison alle Themen anschauen, das ist doch auch völlig klar. Klar ist aber auch, dass wir grundsätzlich eine Überzeugung in Florian Kohfeldt haben.“

Kein Trainingslager zum Wochenstart

Ob es im Laufe dieser Woche besondere Maßnahmen geben wird, um die Siegchancen am 34. Spieltag gegen Köln zu erhöhen, wurde laut Baumann am Sonntag „noch nicht final entschieden“. Am Montag werde darüber noch einmal geredet. In jedem Fall wird Werder nicht zu Wochenbeginn in ein Trainingslager gehen, möglicherweise wird das Team aber ein paar Tage früher als sonst vor dem Spiel gegen Köln (Sonnabend, 15.30 Uhr) zusammengezogen.

Baumann bleibt kämpferisch, aber auch realistisch. Anders als im Double-Jahr 2004, als er Werders Kapitän war, kann er die Dinge auf dem Feld in diesen Tagen und Wochen nicht selbst regeln oder beeinflussen. „Wir werden nicht aufgeben, wir alle nicht“, mahnte und appellierte er deshalb am Tag nach dem 1:3 in Mainz, „aber wir müssen natürlich auch realistisch sein. Wir haben jetzt einmal eine Situation im Endspurt erlebt, wo wir nicht da waren, als die anderen uns geholfen oder gepatzt haben. Es wäre das Allerschlimmste, wenn sich das am kommenden Samstag wiederholen sollte.“

Deshalb sei es wichtig, in den nächsten Tagen nicht den Kopf hängen zu lassen, sondern „alles dafür zu tun, dass wir gegen Köln drei Punkte holen. Erst danach müssen wir schauen, was in Berlin beim Spiel von Union gegen Düsseldorf passiert. Da brauchen wir natürlich jetzt die Unterstützung anderer. Das hätten wir gerne anders gehabt, aber wir müssen das jetzt so akzeptieren.“