Herr Bruns, können Sie sich noch an den 31. Oktober 2000 erinnern?

Bruns: Puh. (überlegt) Wenn Sie so fragen, wird es wohl ein Spiel von mir mit Freiburg gegen Werder gewesen sein.

Richtig. Es war das bislang einzige Pokalspiel zwischen Freiburg und Werder. Wissen Sie noch, wie das Spiel ausgegangen ist?

Ich schätze, Werder Bremen hat gewonnen.

Falsch. Sie haben damals mit Freiburg 1:0 gewonnen, durch ein Tor von Adel Sellimi in der 90. Minute.

Ach krass, das wusste ich gar nicht mehr. Wahnsinn. Ich kann mich tatsächlich noch an einen 1:0-Sieg gegen Werder erinnern, so oft haben wir ja damals nicht gewonnen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das im Pokal war. Gut zu wissen, das werde ich vor dem Spiel noch mal in der Mannschaftskabine einwerfen. Vielleicht ist das ja eine zusätzliche Motivation für die Jungs, es diesmal wieder zu schaffen.

Für Werder standen im Oktober 2000 unter anderem Frank Baumann, Marco Bode, Claudio Pizarro und Torsten Frings auf dem Platz.

Ich war damals gerade 21 Jahre alt und kannte die meisten Werder-Spieler nur aus dem Fernsehen. Und plötzlich stand ich mit diesen Weltklassespielern auf dem Platz. Das war eine aufregende Zeit.

Damals war Werder der klare Favorit, wer ist es diesmal?

Wenn man auf die Bundesliga-Tabelle schaut, sind wir nur ein kleines bisschen weiter oben, das ist also recht ausgeglichen. Aber Werder hat im Pokal 36 Heimspiele in Folge nicht verloren, die Stimmung wird auch am Mittwoch wieder gut sein, deshalb würde ich sagen: Werders Chancen stehen 60:40, wir sind leichter Außenseiter.

Und wird der leichte Außenseiter aus Freiburg den SV Werder wieder im Pokal ärgern?

Das wäre großartig. Und das ist auch unser Ziel. Wir wollen unbedingt eine Runde weiter kommen, das wäre ein toller Jahresabschluss. Auch für mich persönlich, ist doch logisch. Wenn man so kurz vor Weihnachten die Chance bekommt, solche ein Spiel mit dieser persönlichen Vergangenheit zu bestreiten, dann ist das etwas ganz Besonderes. Ich werde viele bekannte Gesichter wiedersehen, meine Freunde und Familie werden im Stadion sein.

Beide Mannschaften stecken in der Bundesliga im Abstiegskampf. Welche Bedeutung hat da der Pokal?

Ganz ehrlich: Wenn das Pokalspiel jetzt zwischen zwei Bundesligaspielen wäre, wäre das bestimmt etwas anderes. Dann hätte man vielleicht den Wunsch, bestmöglich für das nächste Punktspiel gerüstet zu sein. Aber jetzt ist es das letzte Spiel des Jahres, da werden beide Mannschaften noch mal alles raushauen, was noch in den Körpern steckt. Danach wird dann eine Mannschaft mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause gehen und eine mit einem Dämpfer. Wir sind hoffentlich nicht die mit dem Dämpfer.

Stichwort Dämpfer: Werder und Freiburg haben am vergangenen Bundesligaspieltag jeweils in der Nachspielzeit noch einen sichergeglaubten Sieg aus der Hand gegeben. Steckt das noch in den Köpfen der Spieler?

Nee, das glaube ich nicht. Das 3:3 in Augsburg ist bei uns kein Thema mehr. Ich spüre nur noch Vorfreude auf das Pokalspiel.

In der Bundesliga haben sich beide Teams am 6. Spieltag 0:0 getrennt, und speziell Freiburg hinterließ damals keinen guten Eindruck. Jetzt kommt der Sportclub in einem viel besseren Zustand wieder nach Bremen. Wie haben Sie das hinbekommen?

Wir haben einfach weitergearbeitet. Wir wussten am Anfang der Saison, dass der Erfolg aus der Vorsaison mit der Qualifikation für die Europa League kein Alltag ist, dass das eine Ausnahmesaison war. Im Sommer haben uns dann gute Spieler verlassen, dann ist es am Anfang immer schwierig. Die Neuzugänge mussten unsere Spielphilosophie erst mal kennenlernen, das braucht Zeit, und die haben wir den Spielern gegeben. In Freiburg bewahrt man die Ruhe, auch in schweren Zeiten, und jetzt sind wir auf einem guten Weg, ohne zu euphorisch zu sein. Wir hätten gerne zwei, drei Punkte mehr geholt, dann wäre jetzt alles gut.

Nils Petersen, ebenfalls Ex-Werderaner, ist in richtig guter Form, hat zuletzt in drei Spielen sechs Tore erzielt.

Nils ist richtig gut drauf. Er ist topfit, trifft wie er will, wird von den Mitspielern aber auch unheimlich gut in Szene gesetzt. Nils ist im Sechzehner brandgefährlich, er hat da eine Qualität, die man nicht lernen kann. Entweder hat man den Riecher, wo der Ball hinkommt, oder man hat ihn nicht. Nils hat ihn.

Was zeichnet ihn sonst noch aus?

Nils hat ein unheimlich hohes Ansehen in der Mannschaft und im ganzen Verein. Er beherrscht es, akribisch zu arbeiten und sich gleichzeitig eine gewisse Gelassenheit und Ruhe bewahren. Das ist eine große Stärke von ihm, und diese Ruhe überträgt sich auch auf die Mitspieler. Er nimmt sich nicht zu wichtig, spricht viel mit den jungen Spielern. Er ist ein echter Führungsspieler.

Zum Schluss noch kurz ein Blick auf Ihren Ex-Klub: Sind Sie überrascht, dass Werder so eine schwache Hinrunde hingelegt hat?

Überrascht? Gute Frage. Die Erwartungshaltung in Bremen war sicher hoch, erst recht nach der tollen Rückrunde. Aber man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen und überlegen, warum es in der Rückrunde so gut gelaufen ist. Es war doch klar, dass auch mal wieder schwerere Zeiten kommen würden. Dass es so schlimm laufen würde, habe ich natürlich auch nicht gedacht, aber es ist noch früh in der Saison. Werder hat eine wirklich gute Mannschaft, großartige Jungs. Ich gehe davon aus, dass sie eine bessere Rückrunde spielen werden.

Mit Trainer Florian Kohfeldt. Wie gut kennen Sie ihn?

Ich kenne ihn sehr gut. Ich war Spieler in Werders U23, als er Co-Trainer von Viktor Skripnik war. Wir haben in den vergangenen sechs Monaten auch immer mal telefoniert. Ich behaupte zu wissen, wie er tickt und was er hin und wieder vorhat.

Für das Pokalspiel ist das sicher hilfreich.

(lacht) Das hoffe ich. Ich werde natürlich alles einbringen, was ich über Florian und die Spieler weiß, über Stärken und Schwächen. Vielleicht gibt das ja den Ausschlag zu unseren Gunsten.

Das Gespräch führte Patrick Hoffmann.

Florian Bruns (38)

ist seit dieser Saison Co-Trainer beim SC Freiburg. Der gebürtige Oldenburger spielte einst als Fußballprofi unter anderem für Freiburg (1999 bis 2002) und Werders U23 (2013 bis 2015). Nach dem Karriereende im Sommer 2015 wechselte Bruns als Assistent ins Trainerteam von Alexander Nouri, zunächst in Werders U23, später dann bei den Profis. Im Sommer 2017 trennte sich der Klub vom in der Mannschaft sehr geschätzten Co-Trainer, der daraufhin in Freiburg in gleicher Funktion unterschrieb.