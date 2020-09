Davy Klaassen spielt seine dritte Saison bei Werder. (nordphoto)

Der niederländische Rekordmeister Ajax Amsterdam will nach Informationen der Tageszeitung „De Telegraaf“ möglicherweise Werders Mittelfeldspieler Davy Klaassen verpflichten. Wie die Zeitung am Montagabend meldete, habe Ajax sein Interesse bei den Bremern bereits offiziell hinterlegt. Clemens Fritz, Werders Leiter Scouting und Profifußball, hielt sich diesbezüglich ziemlich zurück, als er am Dienstag in einer kleinen Medienrunde mit diesem Thema konfrontiert wurde. „Wir haben von dem Gerücht auch gelesen, aber es ist etwas, was wir überhaupt nicht kommentieren“, sagte er.

Davy Klaassen ist bei Werder Vize-Kapitän, unumstößlicher Stammspieler. Rein sportlich kann es sich der Klub eigentlich nicht erlauben, einen Fixpunkt im Mittelfeld abzugeben. Doch es gibt da ja noch die finanzielle Komponente. Die Bremer sind auf Einnahmen angewiesen, der geplante Verkauf von Milot Rashica lässt allerdings weiter auf sich warten. Und so könnte nun ein Klaassen-Wechsel, dessen Marktwert laut der Internetseite „transfermarkt.de“ bei zwölf Millionen Euro liegt, für den dringend nötigen Geldregen sorgen. Werder droht also eine echte Zwickmühle. „Wir wissen um die sportliche Bedeutung von Davy. Aber wir sind nicht in der Situation, um sagen zu können: Ein Spieler ist unverkäuflich“, sagte Fritz.

Entscheidung bis Montag

Der 27 Jahre alte Klaassen spielte von 2011 bis 2017 erfolgreich für Ajax und war Kapitän des Teams, ehe er zum FC Everton wechselte. Von dort war der Mittelfeldspieler ein Jahr später zu Werder gegangen. Noch vor einigen Wochen hatte Klaassen Berater Sören Lerby für Aufsehen gesorgt, als er erklärte: „Die Spekulationen um Davys Zukunft können aufhören, er bleibt definitiv in Bremen.“ Anfang August zeigte sich Klaassen im Zillertal-Trainingslager dann selbst erstaunt über die Deutlichkeit dieser Worte. „Im Fußball – und gerade in der jetzigen Zeit – weißt du doch nie, was passiert. Das ist schon eine heftige Aussage“, hatte er gesagt.

Nach eigener Aussage fühlt sich Klaassen auch weiterhin sehr wohl in Bremen, eine Garantie für einen Verbleib muss das jedoch nicht sein. Am kommenden Montag, den 5. Oktober, schließt das Transferfenster. Es ist der Geburtstag von Trainer Florian Kohfeldt, der ursprünglich mal scherzhaft auf ein passendes Geschenk gehofft hat. Nun muss er aufpassen, dass ihm nicht etwas sehr Wichtiges abhanden kommt. Clemens Fritz: „Wir sind mit Davy im Austausch, denn er ist ein sehr, sehr wichtiger Spieler für uns.“ Einer, der aber eben nicht unverkäuflich ist.