Wenn Werder am Dienstag um 18.30 Uhr Hertha BSC im Weserstadion empfängt, dann wird es in der Ostkurve zunächst leiser sein als sonst. Grund: Vier Ultra-Gruppierungen von Werder werden die ersten 18 Minuten und 30 Sekunden nicht singen oder klatschen, sondern schweigen. Es ist ihre Art, ihre Unzufriedenheit mit den Zuständen im Profifußball auszudrücken.

Werders Sportchef Frank Baumann sagt: „Ein Stimmungsboykott in Stadien, in denen sonst immer eine besonders gute Stimmung herrscht, ist schade. Deshalb sind wir nicht so glücklich, dass es zu Beginn des Spiels eine andere Atmosphäre geben wird. Das werden die Spieler merken, und darauf müssen sie sich einstellen. Aber wir nehmen das an und hoffen, dass ab der 19. Minute besonders gute Stimmung herrscht.“

„Für Kinder ist die Zeit angenehmer“

Grundsätzlich äußerte Baumann durchaus Verständnis für die Sorgen und Bedenken unter den Anhängern. Herthas Fans zum Beispiel schöpfen das verfügbare Kartenkontingent an diesem Dienstag nicht komplett aus, „das ist schade“, sagte Baumann. Allerdings merkte er auch an: „Für Kinder ist die 18.30-Uhr-Zeit deutlich angenehmer, es ist am nächsten Tag Schule. Und vielleicht kann der eine oder andere seine After-Work-Party ja ins Stadion verlegen.“

Im Kern geht es den Ultras darum, ein Zeichen gegen eine weitere Zerstückelung der Spieltage zu setzen. Deshalb wird es an diesem Dienstag und Mittwoch in allen Stadien der ersten, zweiten und dritten Liga Aktionen geben. Darauf hat sich ein breiter Zusammenschluss von Fanszenen geeinigt. In einer Erklärung der Bremer Ultra-Gruppierung „Infamous Youth“ heißt es: „Wir haben keinen Bock auf Zustände wie in Spanien, wo die Spiele aufgrund ihrer Anstoßzeiten fast nur noch für Leute vor dem Fernseher zu verfolgen sind.“ In Spanien gibt es pro Spieltag zehn verschiedene Anstoßzeiten, zum Teil spätabends, was die Anreise für Gästefans erschwert beziehungsweise fast unmöglich macht.

„United by money“

Dass die Aktionen in dieser Woche stattfinden, ist kein Zufall: Am Donnerstag entscheidet die Uefa über die Vergabe der EM 2024. Deutschland und die Türkei sind im Rennen. In der organisierten Fanszene hat man das Gefühl, dass der DFB seit einiger Zeit dem Ziel, die EM ins eigene Land zu holen, alles unterordnet. Am vergangenen Spieltag mussten alle Mannschaften vor dem Anstoß hinter einem Banner mit der Aufschrift „United by football“, „Vereint im Fußball“, posieren. In Augsburg hatten Werder-Fans in Anlehnung an diese Formulierung mit einem Banner gekontert, auf dem stand: „United by money“, „Vereint im Geld“.

Um Geld geht’s auch, wenn die Deutsche Fußball-Liga in Kürze in Grundzügen den TV-Vertrag für die Zeit nach der Saison 2021/22 ausarbeitet. Spätestens dann wird man sehen, wie ernst es den Klubs und der Liga mit dem Versprechen ist, die Zerstückelung nicht weiter voranzutreiben. Die aktive Fanszene wird schon in den nächsten zwei Tagen zeigen, dass für sie die Grenze des Erträglichen längst erreicht ist. „Und ich glaube, der Protest der Fans wird ankommen“, sagte Baumann. „Aber auch da gilt: In Deutschland ist die Zerstückelung sehr überschaubar. Wir müssen darauf achten, so viele Fans wie möglich in den Stadien zu haben. Aber man muss auch sehen, dass wir vom Fernsehgeld gut leben. Diesen Spagat müssen wir hinkriegen.“

Bremer Sonderweg

Die Bremer Gruppierung „Infamous Youth“ geht in einer Stellungnahme so weit, dass sie nicht nur DFB und DFL kritisiert, sondern auch von den Klubs eine klare Haltung einfordert. „Es kann nicht damit getan sein, im Stadion ,Fick dich DFB' zu rufen und gleichzeitig nicht den Dialog und die Diskussion mit den Hauptverantwortlichen im eigenen Verein zu suchen“, heißt es in der Erklärung. Dieser Aspekt sowie andere wichtige Themen wie Rassismus und Sexismus dürften außerdem nicht zu kurz kommen.

In diesem Punkt gibt es allerdings nach Bremer Einschätzung keine bundesweite Einigkeit. „Deshalb wollen wir ein Zeichen setzen, allerdings ohne im Einheitsbrei der anderen deutschen Fanszenen mitzuschwimmen, in dem leider, sicher nicht alle, aber trotzdem viel zu viele andere Gruppen und Szenen vertreten sind, die bereits mehrfach durch diskriminierendes Verhalten, Spruchbänder oder Aktionen aufgefallen sind“, schreibt „Infamous Youth“. Die Bremer werden deshalb auch ein wenig anders protestieren, als die meisten Gruppierungen anderswo im Land. Nicht 20 Minuten, sondern – analog zur Anstoßzeit am Dienstag – 18 Minuten und 30 Sekunden werden sie schweigen.

