Was vor dem Spiel in diesem Kreis gesagt wurde, ist nicht bekannt. Was nach dem Spiel gesagt wurde, half Werder nicht wirklich weiter. (nordphoto)

Leonardo Bittencourt:

„Natürlich ist die Situation ernst, aber wir sind doch noch nicht abgestiegen. Wird dürfen jetzt nicht rumheulen oder Ausreden suchen, sondern müssen gewinnen.“

Davy Klaassen:

„Eigentlich hatten wir die Kontrolle über das Spiel, nutzen aber unsere Chancen nicht und werden dann zweimal ausgekontert. Das ist, ja, scheiße. Man kann das nicht mit dem Spiel gegen den BVB vergleichen, weil die Spielweise des Gegners ganz anders war.“

Niklas Moisander:

„Das war kein Highlight. Trotz Spielkontrolle haben wir zwei zu einfache Tore kassiert. Das ist inakzeptabel. Wir haben schon lange verstanden, dass wir im Abstiegskampf stecken. Jeder versucht alles, jeder will. Aber wir können das in der Bundesliga derzeit nicht so auf den Platz bringen. Alle haben erwartet, dass wir nach dem Sieg gegen Dortmund im Pokal jetzt auch gegen Union gewinnen. Die Fans haben das erwartet, und wir auch. Es ist sehr bitter. Der Trainer erreicht uns noch, daran liegt es nicht. Ich glaube daran, dass wir gemeinsam aus dieser Situation herauskommen.“

Maximilian Eggestein:

„Wir haben am Dienstag im Pokal gegen Dortmund gesehen, dass wir es können. Aber wir schaffen es nicht, das kontinuierlich abzurufen.“