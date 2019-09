Nuri Sahin

„Wir sind sehr erleichtert. Die zweite Halbzeit war nicht gut, nach dem Gegentreffer zum 2:2 war ich auch erst einmal baff, das ganze Stadion war still, aber am Ende zählt nur der Sieg. Jetzt sind wir drin in der Saison, es ist wichtig, Punkte geholt zu haben. Gregoritsch kam in der einen Szene in der ersten Halbzeit mit seinen Stollen auf mein Knie. Durch meine Verletzungen in den letzten Jahren hatte ich etwas Sorgen. Aber es geht. Ich hoffe, dass auch morgen noch alles gut ist.“

Niclas Füllkrug

„Ich habe unsere Situation vor dem Spiel nicht als Druck empfunden. Ich war vor dem Spiel sicher, dass wir gewinnen, das habe ich auch in der Mannschaft so gesagt. Da habe ich mich schon sicher gefühlt, weil ich unser Training und unsere ersten beiden Spiele gesehen habe. Natürlich ist es blöd, wenn du die ersten Spiele verlierst, aber ich bin da nicht unruhig geworden. Weil ich weiß, was wir können. Wir haben die Mittel, Spiele zu gewinnen.“

Josh Sargent

„Das war ein gutes Tor von mir, ich weiß aber nicht, ob es mein schönstes Tor war. Aber es war wichtig, mein erstes Saisontor zu schießen. Noch wichtiger war es, als Mannschaft die ersten drei Punkte zu holen.“

Michael Lang

„Es war ein hartes Stück Arbeit heute, wir haben uns gegen zehn Augsburger schwer getan, wir hätten das einfacher zu Ende spielen können. Das Wichtigste war der Sieg. Es ist nicht ganz einfach, sich so schnell auf eine neue Viererkette einzustellen. Wenn man etwas öfter gemeinsam trainieren kann, dann fühlt sich das besser an, dann hat man mehr Vertrauen.“