Philipp Bargfrede ist fest davon überzeugt, dass Werder in dieser Saison noch die Kurve bekommt. (nordphoto)

Haben Sie Lust auf ein richtiges Gute-Laune-Thema? Ich möchte mit Ihnen über den Abstiegskampf sprechen.

Wow.

Wie ist es in der Kabine: Macht das A-Wort dort schon die Runde? Oder gar das K-Wort Krise?

Nein. Ich denke, dass wir alle die Situation richtig einschätzen können. Es ist ganz klar, dass wir mit unserer Ausbeute bislang nicht zufrieden sind. Dort wo wir stehen, wollen wir natürlich nicht stehen und auch nicht stehen bleiben. Aber wir lassen uns jetzt auch nicht verrückt machen oder werden wild. Wir haben in den letzten beiden Wochen gut an den Stellschrauben gedreht und an den Gründen gearbeitet, warum wir bislang noch nicht so erfolgreich waren. Wir sind wach und wissen, wie die Situation ist.

Ist die Situation denn überhaupt so ernst, wie es die Tabelle vorgibt? Oder ist die Öffentlichkeit zu kritisch?

Es kann alles sehr schnell gehen. Wenn wir eine gute Serie hinlegen, arbeiten wir uns schnell wieder nach oben. Wir wissen aber natürlich auch, dass der Abstand nach unten geringer als nach oben ist. Deshalb ist es wichtig, dass wir die nächsten Spiele punkten.

Wie sieht es in Ihnen persönlich aus? Denken Sie beim Blick auf die Tabelle manchmal: Nicht schon wieder?

Wenn ich ehrlich bin, dann schaue ich gar nicht so oft auf die Tabelle.

Sie haben aber in Bremen noch den Ausläufer der richtig guten Zeiten erlebt, danach häufig unten drin gestanden. Kann Sie in der unteren Tabellenhälfte so schnell nichts mehr schocken?

Naja, was heißt schocken?

Wenn man erkennt, dass man eben nicht da steht, wo man eigentlich hin will.

Natürlich sind wir unzufrieden und wollen die Situation unbedingt verbessern. Auch ich weiß, wie wir sie jetzt anpacken müssen, um die Schritte nach vorne zu gehen.

Der Wunsch ist ja aber schon länger da. Wieso bekommt es Werder einfach nicht hin, mal in der oberen Tabellenhälfte mitzuschwimmen? Gerade in einer Saison wie dieser, wo es dort recht ausgeglichen zugeht.

Wir hatten in den letzten Jahren schon die Möglichkeit, vor allem zum Ende der Saison hin, weiter nach oben und damit nach Europa zu kommen. Da haben ja letztlich nur wenige Punkte gefehlt. Letztlich spielen da mehrere Faktoren eine Rolle. Dass wir zum Anfang dieser Saison großes Verletzungspech hatten zum Beispiel – was aber überhaupt keine Ausrede sein soll. Auch das Spielglück war nicht immer auf unserer Seite, zudem haben wir Gegentore bekommen, die du eigentlich nicht bekommen darfst und wo die letzte Konsequenz gefehlt hat. Da spielen immer mehrere Kleinigkeiten eine Rolle, denn auch jetzt haben wir ja nicht komplett schlecht gespielt oder sind komplett chancenlos gewesen.

Reift nicht trotzdem irgendwann das Gefühl, dass die Saison eigentlich schon jetzt gelaufen ist?

Nein, überhaupt nicht. Wir haben das in der Vergangenheit gesehen: Wenn du eine Serie hinlegst, dann kannst du richtig Plätze gutmachen. Aber natürlich haben wir uns den Start anders vorgestellt, weil wenn du eine gute Ausgangsposition hast, dann kannst du danach viel befreiter aufspielen.

Die ganz große Unruhe ist derzeit ohnehin noch nicht da, weil die Mannschaft eben auch viele gute Leistungen gezeigt hat. Ist das der vielleicht größte Unterschied im Vergleich zum vergangenen Jahrzehnt?

Das ist schwer zu erklären. Momentan ist das Problem, dass wir die Ergebnisse nicht einfahren, weil wir zu viele Gegentore bekommen haben. Wenn ich allein an das Spiel gegen Freiburg denke, das sind dann Punkte, die dir fehlen. Was mir aber ein gutes Gefühl gibt, ist, dass wir jetzt wieder deutlich mehr Qualität im Kader haben.

Welche Rolle spielt Florian Kohfeldt? Was macht er anders als seine Vorgänger?

Florian macht eine sehr gute Arbeit, das kann man nicht anders sagen. Wir wissen bei jedem Gegner, was wir zu tun haben. Unseren spielerischen Fortschritt sieht man im Vergleich zu den vergangenen Jahren sehr deutlich.

Ist er in dieser Situation eine Art Mutmacher?

Natürlich gibt er uns Mut – aber das hat er von Anfang an getan. Er hat diesen Mut vorgelebt und zugleich von uns eingefordert. Gerade mit Ball sollen wir diesen Mut haben zu spielen, das hat uns besonders in der schwierigen Zeit, als er die Mannschaft damals übernommen hat, ausgezeichnet. Da geht Florian Kohfeldt auch jetzt mit gutem Beispiel voran.

Wird in einer schwierigen Phase wie jetzt deutlich mehr gesprochen oder sind die Abläufe im Grunde die gleichen?

Das haben wir vorher auch schon gemacht. Sicherlich werden gerade jetzt gewisse Dinge besonders angegangen. Das, was bei uns zuletzt nicht so gut geklappt hat, haben wir noch einmal thematisiert.

Im Fußball heißt es ja gern: Never change a winning team. Nun hat Werder länger nicht gewonnen. Da müsste doch eigentlich mal was passieren jetzt.

Das werden wir sehen (lacht)

Sie könnten zumindest davon profitieren.

Das werden wir sehen, da bin ich der falsche Ansprechpartner. Aber wenn ich die Chance bekomme und gefordert bin, dann versuche ich natürlich, der Mannschaft mit meiner Art und Weise Fußball zu spielen, die gewisse Kompaktheit und Sicherheit zu geben.

Als Fußball-Profi ist man gemeinhin mit einem gesunden Selbstvertrauen bezüglich der eigenen Stärken ausgestattet und will unbedingt spielen. Können Sie sich diesen Egoismus gerade leisten oder müssen Sie ihn hintenanstellen?

Die Mischung macht es aus. Jeder im Team ist gefragt, dass wir eine gewisse Geschlossenheit zeigen. Diese brauchen wir unbedingt, denn es geht um wichtige Punkte in den nächsten Spielen. Aber natürlich hat jeder auch seinen eigenen Anspruch.

Sind Sie denn beim Trainer schon vorstellig geworden und haben gesagt: „Coach, jetzt lass mich endlich spielen!“

Natürlich haben wir schon gesprochen – aber eher über die allgemeine Situation der Mannschaft.

Für Sie ist die Lage dennoch ungewohnt. Sie haben zwar schon häufig verletzt gefehlt, aber wenn Sie fit waren, haben Sie im Grunde immer gespielt. Müssen Sie die Definition von Geduld noch einmal neu lernen, denn durch Ihre Verletzungsgeschichte sind Sie doch sicherlich schon ein recht geduldiger Mensch?

(seufzt) Nein, das ist schwierig. Da wird man nicht so schnell geduldig. Man will immer spielen, das ist keine Frage. Ich versuche immer im Training, mich einzubringen und meine Leistung zu zeigen. Und dann natürlich auch, wenn ich auf dem Platz gefragt bin.

Sie haben vorhin das Spiel gegen den SC Freiburg erwähnt. Werder führt, Sie werden eingewechselt und auch wenn Sie sich selbst keinen schwerwiegenden Fehler am Ende erlaubt haben, gibt es spät ein Gegentor zum 2:2, das Fans und Verein leiden lässt. Entwickelt man da nicht automatisch ein Schuldgefühl?

Was heißt Schuldgefühle? Man ist einfach unzufrieden. Da ist es aber egal, ob du auf dem Platz stehst, auf der Bank bist oder oben auf der Tribüne sitzt.

Wie gehen Sie denn mit dem Druck, nun unbedingt gewinnen zu müssen, um? Kennen Sie Versagensängste?

Druck ist gewissermaßen immer da. Ich versuche, mir da nicht zu sehr einen Kopf zu machen. Du brauchst diese Gelassenheit, um befreit zu spielen. Ich kann da ganz gut mit umgehen.

Nuri Sahin macht derzeit einen guten Job auf Ihrer Position, Sie werden nicht so sehr vermisst, wie es in der Vergangenheit häufig der Fall war. Wo sehen Sie Ihren Platz in der Mannschaft im Moment?

Für mich war es nach der langen Verletzungspause wichtig, wieder auf einen guten Stand zu kommen und so fit zu sein, dass ich der Mannschaft auch helfen kann. In dieser Hinsicht habe ich in den letzten drei, vier Wochen noch einmal einen guten Sprung gemacht. Diese Zeit tat mir noch einmal richtig gut, das habe ich sofort in puncto Fitness gemerkt.

Mitunter ploppen aber auch Stimmen auf, die meinen, dass Sie jetzt so oft verletzt waren, dass Sie dieses Mal nicht zurückkommen. Was entgegnen Sie diesen Kritikern?

Davon habe ich noch nichts gehört.

Und wenn Sie es hören würden? Wie wäre dann Ihre Antwort?

Abwarten und Tee trinken.

Sind Sie dennoch manchmal selbst erstaunt, was ein menschlicher Körper alles so aushalten kann?

Ich hatte sehr viele Verletzungen, aber ich bin sehr froh, dass es mir immer gelungen ist, mit der nötigen Qualität zurückzukommen. Das ist nicht selbstverständlich. Ich habe allerdings auch viel dafür getan und bin sehr glücklich, dass ich trotz der vielen Verletzungen noch immer Bundesliga spielen kann.

Am Donnerstag haben Sie mal wieder mit dem Teamtraining ausgesetzt, mitunter hat man das Gefühl, dass der Begriff der „individuellen Belastungssteuerung“ explizit für Sie erfunden wurde. Wie kann man bei 100 Prozent sein, wenn man nicht regelmäßig mit der Mannschaft trainiert?

Es ist ja nicht so, dass ich meinen Kaffee trinke, wenn ich individuell trainiere und dann nach Hause fahre. Ich habe mein Programm im Kraftraum, dazu andere Einheiten. Außerdem bin ich ja auch regelmäßig auf dem Platz und somit auf einem guten Niveau.

Da geht Ihnen also nichts verloren – auch in Sachen Abstimmung?

Nein, im Gegenteil. Ich habe das Gefühl, dass es mir sehr guttut, seitdem wir das so machen.

Hat es im Laufe Ihrer Karriere den Moment schon gegeben, an dem Sie gedacht haben, dass es das nun tatsächlich gewesen sein könnte?

Natürlich macht man sich immer seine Gedanken, wenn man verletzt ist. Aber ich bin stets der Typ gewesen, der schnell den Blick nach vorne gerichtet und versucht hat, seine Hausaufgaben zu erledigen und die Dinge zu tun, die mich voranbringen.

Müssten Sie nicht eigentlich trotzdem jedem jungen Sportler empfehlen: Mach irgendetwas Vernünftiges, aber spiele bloß nicht so mit Deiner Gesundheit?

Nein, Quatsch. Ich bin ja jetzt auch wieder gesund. Es ist ja nicht so, dass es mir schlecht geht. Es war immer mein Traum, Fußballer zu werden – natürlich nicht mit der Häufigkeit der Verletzungen. Mir geht es gut – und ich denke, dass wir noch einen sehr geilen Job werden erledigen können.

Dass Sie nach Ihrer Spielerkarriere bei Werder als Trainee einsteigen ist bekannt, die medizinische Abteilung unterstützen Sie dann aber nicht mit Ihrem Fachwissen, oder?

(lacht) Bei den Operationen habe ich ja meistens geschlafen, da habe ich leider nicht viel von mitbekommen.