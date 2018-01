Eigentlich hätte dieses Gespräch eine gute Gelegenheit sein können, Ihnen zum Siegtreffer gegen Hoffenheim zu gratulieren. Ihre große Chance in der 72. Minute haben sie aber ausgelassen, ärgert Sie das noch?

Niklas Moisander: Es war direkt nach dem Spiel in meinem Kopf, am Tag danach noch ein bisschen. Da waren nun einmal drei Spieler auf der Linie, unglücklicherweise habe ich einen davon getroffen – und dann auch noch den Pfosten. Es war sehr enttäuschend, weil Max Kruse mir den perfekten Pass zugespielt hat und ein Sieg natürlich sehr wichtig gewesen wäre.

…und auch nicht ganz unverdient.

Ich weiß nicht, ob es über das gesamte Spiel gesehen verdient gewesen wäre, weil Pavlas (Jiri Pavlenka, Anm. d. Red.) uns einmal großartig gerettet hat. Da hätte es auch 1:2 stehen können. Insgesamt war das Unentschieden also in Ordnung, aber in der zweiten Halbzeit hatten wir viele Chancen – und meine war natürlich eine besonders große.

War diese zweite Halbzeit gegen Hoffenheim ein Muster dafür, wie Sie das Team in den nächsten Wochen sehen möchten?

Es war enttäuschend, dass die erste Halbzeit nicht so gelaufen ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Hoffenheim war ein starker Gegner, der viel Druck gemacht und gut verteidigt hat. In der zweiten Hälfte haben wir gezeigt, dass wir gegen jedes Team gut spielen können. Wir müssen einfach mutig sein.

Mut können Sie auch am Sonntag gut gebrauchen, gegen Bayern München werden Sie und Ihre Mannschaft perfekte 90 Minuten benötigen.

Es ist eine sehr schwierige Partie, Bayern spielt in einer eigenen Liga im Moment. Dennoch haben wir nichts zu verlieren. Wie der Trainer schon gesagt hat, sollen wir auch dieses Mal dort hinfahren, um etwas mitzunehmen. Und wir brauchen Punkte. Warum also sollten wir nicht mit Selbstvertrauen versuchen, etwas Gutes zu schaffen.

Ist es für Sie etwas Besonderes, gegen Spieler wie Robert Lewandowski zu spielen, die immer gefährlich werden und mit im Grunde einer Aktion ein Spiel entscheiden können?

Wenn man gegen die Besten spielt, ist es immer eine große Herausforderung für das Team, aber natürlich auch für einen selbst. Auch wenn ich schon ein wenig älter bin, genieße ich diese Momente. Letztes Jahr habe ich in München auf der Bank gesessen, also freue ich mich umso mehr, dieses Mal mitzuspielen.

Sie haben in Ihrer Karriere bereits gegen Topstars wie Zlatan Ibrahimovic, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo oder Karim Benzema gespielt. Was nehmen Sie aus solchen Duellen mit, wie stoppt man diese Spieler?

Sie brauchen nur eine halbe Sekunde oder einen einzigen Moment, in dem du nicht wach bist, und schon sind sie weg und erzielen ein Tor. Das Beeindruckendste ist, dass sie während des Spiels komplett entspannt sind, aber wenn der entscheidende Moment kommt, dann sind sie zu 100 Prozent da. Und sie wissen genau, wann dieser Moment ist.

Sie haben die Auswärtspartie in München vor einem Jahr angesprochen, bei der Sie auf der Bank saßen. Damals gab es für Werder eine 0:6-Niederlage, die vorherigen Liga-Ergebnisse bei den Bayern lauten 0:5, 0:6, 2:5, 1:6, 1:4. Insgesamt wurde zuletzt 16 Mal hintereinander verloren. Wie zuversichtlich sind Sie, dass es dieses Mal besser wird?

Ich bin optimistisch, weil schon das letzte Spiel zu Hause besser war (Werder verlor in der Hinrunde durch späte Treffer mit 0:2, Anm. d. Red.). Es war viel enger und auch die Art, wie wir gespielt haben, war besser. Wir sind derzeit in einer besseren Verfassung als wir es im letzten Jahr waren, als wir 0:6 verloren haben. Wenn die Bayern optimal auftreten, dann hast du nicht viele Chancen, aber vielleicht haben sie dieses Mal nicht in ihren besten Tag und wir legen einen perfekten hin. Dann haben wir eine Chance.

Hatten Sie im Laufe Ihrer Karriere schon einmal eine vergleichbare Situation mit einer derart schwarzen Serie gegen einen einzigen Gegner? Gab es eine Mannschaft, bei der Sie schon im Vorfeld gesagt haben, dass Sie gegen diese eigentlich nicht spielen möchten, weil es ohnehin eine Niederlage gibt?

Ich hatte das Glück, dass ich in den Niederlanden bei den Topteams gespielt habe – somit waren wir meist diese Mannschaft (lacht). In der Nationalelf hatten wir einige deutliche Niederlagen, aber nicht immer gegen die gleichen Teams. Das war trotzdem sehr schmerzhaft, also kenne ich dieses Gefühl. Und das willst du natürlich nicht noch einmal haben.

Also werden Sie alles dafür tun, um diese Serie zu beenden…

Wie ich schon gesagt habe: Ich bin optimistisch. Im Fußball ist vieles möglich. Wir haben mit Ajax auch einmal zu Hause gegen Barcelona gewonnen (2:1 in der Gruppenphase der Champions League 2013/2014, Anm. d. Red.), als wir perfekt waren und Barca nicht seinen besten Tag hatte.

In den vergangenen Wochen und Monaten ist viel über Werders neue Defensivstärke gesprochen worden. Fühlen Sie sich auf dem Feld auch besser, sicherer?

Das ist eine gute Frage. Ich fühle mich viel besser in der Hinsicht, wie wir als Team auftreten. Wir lassen nicht mehr so viele Chancen zu, wie es noch am Anfang der letzten Saison der Fall war. Es ist ein Produkt der harten Arbeit, die wir im Sommer mit Alexander Nouri begonnen haben. Ich habe das Gefühl, dass wir mehr Kontrolle über das Spiel haben. Ich habe es letztes Jahr gesagt, als es viele Gegentreffer gab, dass es eine Sache des gesamten Teams ist, und das ist es auch jetzt. Es fängt bei den Stürmern an, den Mittelfeldspielern – das macht es einfacher.

Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang Jiri Pavlenka, der momentan sehr stark hält? Gibt er Ihnen das Gefühl – wie beispielsweise gegen Hoffenheim oder auch zuvor gegen Hannover – auch einmal einen Fehler machen zu dürfen, weil da hinter der Abwehr eben noch jemand ist, der ihn dann ausbügelt?

Wenn du einen Keeper hast, der derart in Form ist wie er, dann verleiht dir das natürlich Sicherheit. Jiri ist ein sehr guter Torhüter, darüber hinaus ist er eine sehr ruhige Person – sowohl außerhalb als auch auf dem Platz. Er macht niemals etwas Verrücktes und hilft uns sehr. Er ist ein sehr bescheidener Typ, ähnlich wie Theo, der auch sehr zurückhaltend ist. Es sieht so aus, als seien alle Tschechen so – außer Jaroslav Drobny vielleicht, der ist die Ausnahme (lacht).

Im Laufe der bisherigen Saison hat es viele Umstellungen in der Defensive gegeben, sie waren nach ihrer Verletzung zu Beginn die große Konstante. Was macht Sie für Werder so wertvoll?

An oberster Stelle ist da sicherlich meine Erfahrung. Darüber hinaus bin ich ein sehr ruhiger Spieler, was vielleicht auch den jüngeren Spielern hilft. Im Grunde bin ich aber einfach nur froh, dass ich unmittelbar nach meiner Verletzung wieder auf solch einem hohen Level spielen kann. Das sind meine Qualitäten, vielleicht auch noch das Positionsspiel und das Lesen des Spiels.

Max Kruse hat am vergangenen Wochenende in einem Interview Verstärkungen für die Zukunft gefordert. Stimmen Sie ihm zu?

Er hat gesagt, dass wenn Werder dort hinmöchte, wo es sein will und nicht immer im Abstiegskampf, dann müsse in neue Spieler investiert werden. Es ist natürlich nicht so einfach, weil Werder nicht immer gleich Geld ausgeben kann, wenn man es will. Max ist ein Führungsspieler und er hat Recht mit dem, was er sagt. Ich glaube nicht, dass er etwas Falsches gesagt hat. Stattdessen zeigt es, dass er sich Sorgen macht und Werder nach vorne bringen möchte.

Ist es denn auch kein Problem für einige Spieler im Team, schließlich hat Max Kruse gesagt, dass „in der zweiten Reihe“ etwas getan werden müsse? Eben jene Spieler könnten ihm das doch nun übelnehmen.

Ich denke nicht, dass das ein Problem ist. Jedenfalls habe ich bislang keine Beschwerden von den anderen Jungs gehört. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit diesem Team in der Bundesliga bleiben werden. Aber es ist nicht schön, jedes Jahr gegen den Abstieg zu spielen, und dann musst du ein bisschen investieren. Aber ich verstehe, dass das nicht so einfach für Frank Baumann (Werders Sportchef, Anm. d. Red.) ist.

Ein Spieler, der aktuell gar nicht mehr zum Zuge kommt, ist Luca Caldirola. Er ist als Abwehrspieler Konkurrent und Nebenmann zugleich für Sie. Welchen Eindruck macht er auf Sie im Moment?

Ich kann komplett nachvollziehen, wie er sich fühlt. Er ist sehr professionell und ein richtig starker Abwehrspieler. Das hat er jedes Mal gezeigt, wenn er gespielt hat. Wir mögen ihn alle und er gibt uns die Sicherheit, dass er bereit ist, wenn sich jemand verletzt. Für einen Spieler ist das natürlich frustrierend, denn er möchte spielen. Wir werden sehen, was mit ihm passiert, aber er wird sehr respektiert im Team.

Ihr eigener Vertrag läuft noch bis zum Sommer 2019. Können Sie sich vorstellen, diesen zu verlängern und vielleicht bis zu Ihrem Karriereende in Bremen zu bleiben?

Das ist vielleicht noch ein bisschen früh, um das zu sagen. Mir gefällt es hier, meiner Familie ebenfalls, was auch sehr wichtig ist. Ich würde das nicht verneinen im Moment, aber alles ist offen. Aber wie ich schon gesagt habe: Es macht keinen Spaß, jedes Jahr gegen den Abstieg zu spielen. Es besteht aber kein Grund zur Eile, vielleicht sehen wir dann im nächsten Sommer, wie die Situation aussieht.

Also wollen auch Sie, ähnlich wie Max Kruse, erst ein paar Verbesserungen sehen?

Werder ist ein großer Klub, die Fans sind großartig und die ganze Stadt steht hinter diesem Verein. Ich denke, das verdient mehr. Ich hoffe, dass wir das Niveau alle gemeinsam etwas anheben können.

Das Gespräch führte Malte Bürger.

Niklas Moisander

steht seit der Saison 2016/17 im Werder-Kader, in dem er aktuell unangefochtener Abwehrchef ist. Der 32-jährige Finne hat in der laufenden Spielzeit 13 Ligapartien absolviert und einen Treffer erzielt.