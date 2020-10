Florian Kohfeldt freut sich über sechs Punkte aus den ersten drei Spielen. (nordphoto)

Florian Kohfeldt

„Der Sieg fühlt sich sehr gut an. Wir haben vor dem Spiel bereits gesagt, dass es eine Partie sein kann, womit wir die Saison in eine gute Richtung lenken können. Am Ende haben wir auch ein wenig Glück, aber über die volle Distanz war es auch kein unverdienter Sieg. Wir kommen aus einem ganz schweren Jahr, weshalb zwei Siege aus drei Spielen zum Auftakt für uns sehr positiv sind. Trotzdem stehen wir mit der Mannschaft erst am Anfang, weshalb wir auch geduldig sein müssen."

Frank Baumann

„Es war das erwartet schwierige Spiel. Wir haben gut angefangen und konnten uns durchsetzen. Wir sind sehr glücklich über die drei Punkte.“

Leonardo Bittencourt

„Wir sind verdient in Führung gegangen, in der zweiten Halbzeit hat der Kopf dann doch eine größere Rolle gespielt, sodass wir noch zittern mussten. Aber es war wichtig, heute zu gewinnen, nur Siege können uns nach vorne bringen. Ab morgen fragt keiner mehr, wie das Spiel war, und deswegen ist es mir auch gerade vollkommen egal, wie die zweite Hälfte lief."

Manuel Mbom

„Bielefeld ist eine gute Mannschaft und hat den Ball gut laufen lassen. Es wurde ein paar Mal brandgefährlich für uns, aber ich bin sehr froh, dass wir gewonnen haben. In der Bundesliga zu spielen ist mein Kindheitstraum. Es ist wunderschön, auf dem Rasen zu stehen. In der Bundesliga ist alles nochmal eine Ecke schneller und athletischer, aber das ist es, was ich möchte."

Bielefelds Trainer Uwe Neuhaus

„Wir müssen mit Selbstkritik anfangen: Wir haben in der ersten Halbzeit viel falsch mit und gegen den Ball gemacht und da viel vermissen lassen. In der zweiten Halbzeit haben wir uns einige Torchancen erspielt, aber leider keine verwertet. Das wirft uns nicht um, dafür sind wir zu gefestigt.“

Bielefelds Manuel Prietl

„Die erste Halbzeit war nicht griffig, nicht mutig genug. In der zweiten Halbzeit hatten wir viel mehr Zugriff, schade, dass wir uns nicht mehr belohnen konnten. Bei der Szene von Mike van der Hoorn kurz vor Schluss waren wir sehr nahe dran, aber irgendwie hat der Schiedsrichter heute viele 50:50-Entscheidungen für Werder gepfiffen, das gibt es. Wir werden aber nicht jammern, sondern weiter arbeiten.“