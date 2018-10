Manchmal ist ein Schritt zurück wichtig, um zwei nach vorne machen zu können. So könnte es auch bei Felix Beijmo laufen, der bei Werder derzeit weder erste noch zweite Wahl ist. Frank Baumann stellte dem jungen Rechtsverteidiger in Aussicht, auch mal bei der U23 zum Einsatz zu kommen, um Spielpraxis zu sammeln. An Theodor Gebre Selassie, dem Beijmo Druck machen sollte, ist derzeit einfach kein Vorbeikommen.

Stichwort Spielpraxis: In der vergangenen Länderspielpause war Beijmo mit Schwedens U21 unterwegs und verpasste so Werders Testspiele gegen Emmen und Meppen. Das Problem: Auch bei den Schweden spielte der 20-Jährige nur wenige Minuten. Das soll in der anstehenden Pause nach Möglichkeit anders laufen. „Wir müssen in der kommenden Länderspielpause das Gespräch mit Felix und dem schwedischen Verband suchen“, sagte Frank Baumann. Die Bremer werden in der kommenden Woche erneut Testspiele absolvieren, „es wäre gut für ihn, da zum Einsatz zu kommen“, sagte Werders Sportchef über Beijmo.

Ansonsten ist Baumann mit der bisherigen Entwicklung Beijmos zufrieden. Er bescheinigte dem Rechtsverteidiger, der im Sommer vom schwedischen Erstligisten Djurgardens IF zu Werder gewechselt war, sich bereits weiterentwickelt zu haben. In der Bundesliga seien die Anforderungen ganz andere als in Schweden, „man hat weniger Zeit zu überlegen“, so Baumann. Beijmo habe das Tempo der Liga aber mittlerweile ganz gut aufgenommen. „Grundsätzlich trauen wir ihm die Bundesliga schon zu“, sagte Baumann.