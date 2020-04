Hinter verschlossenen Toren wurde trainiert. (nordphoto)

Es herrscht wieder Betrieb rund ums Weserstadion. In kleinen Gruppen marschierten die Werder-Profis im Laufe des Dienstags auf den Trainingsplatz, immer schön mit Sicherheitsabstand. Die Polizei zeigte Präsenz, aber Fans waren nicht zu sehen. Trainiert wurde schließlich auch hinter verschlossenen Toren auf Platz 11 oder gleich im abgeschotteten Weserstadion. Damit erfüllt Werder die Auflagen, die der Bremer Senat dem Klub für eine Wiederaufnahme des Trainings in Gruppen mit bis zu vier Spielern gestellt hatte. „Wir sind glücklich, dass wir nach mehr als drei Wochen Individualtraining den nächsten Schritt gehen können. Die Spieler können sich jetzt in Kleinstgruppen wieder an den Ball gewöhnen und etwas fußballspezifischer trainieren“, betonte Frank Baumann am Dienstag.

Werders Sportchef sprach mit Werder-TV über den Trainingsstart in Zeiten der Coronavirus-Pandemie, der WESER-KURIER und andere Medien hatten ebenfalls Fragen eingereicht. Auch wenn nur in Kleingruppen mit jeweils einem Trainer gearbeitet werde, bringe das Training die Spieler weiter, erklärte Baumann. „Sie brauchen nicht mehr nur alleine durch den Wald zu laufen. Sie können sich jetzt ein paar Pässe zuspielen und müssen nicht selbst die Flanke schlagen, um den Ball in der Mitte dann selbst reinzuköpfen.“

Die Viererkette einstudieren

Es gelte, auf den Punkt fit zu sein. Die Bundesliga pausiert mindestens bis Ende April. Ob im Mai weitergespielt werden kann, ist noch unklar. „Es ist eine Herausforderung für das Trainerteam und die Athletiktrainer, die Belastungssteuerung so zu lenken, dass alle in einem guten Fitnesszustand sind, wenn wir weiterspielen sollten“, sagte Baumann. Dass nun wieder Übungen mit dem Ball möglich sind, hilft dabei. Auch im athletischen Bereich erweitern sich die Möglichkeiten durch das Training in Gruppen enorm. „Taktisch und technisch ist es wichtig, in einen Rhythmus zu kommen, auch wenn das zu viert nicht leicht ist“, unterstrich Baumann und erlaubte sich einen kleinen Scherz: „Immerhin kann man die Viererkette einstudieren.“

Dass Werder überhaupt wieder trainieren darf, kam überraschend. Noch am Freitag hatte Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) den Antrag des Vereins auf Training in Gruppen während einer Pressekonferenz kritisiert. Baumann schlug daraufhin im Interview mit dem WESER-KURIER zurück. Er bekräftigte nun noch einmal: „Es war unnötig, dass das Thema so in der Öffentlichkeit breitgetreten wurde. Wir waren davor in einem guten Austausch mit den Senatoren, aber auch mit den Ämtern. Man hätte es auch weiter auf der Ebene besprechen und eine Lösung finden können.“ Nach dem verbalen Schlagabtausch in der Öffentlichkeit seien alle wieder auf die Sachebene zurückgekehrt, schilderte Baumann. „Am Sonntag und Montag haben wir das Thema noch einmal sehr ausführlich besprochen. Damit, was jetzt möglich ist und was nicht, können beide Seiten sehr gut leben, denke ich.“

Suche nach einheitlicher Lösung

In anderen Bundesländern gelten andere Regeln als in Bremen. Der 1. FC Köln darf etwa mit bis zu acht Profis trainieren. Werder hatte ein Training mit maximal zehn Spielern beantragt, erlaubt sind jetzt nur vier. Baumann zeigte aber Verständnis für die unterschiedlichen Regelungen: „Natürlich hätten wir uns als Liga eine bundeseinheitliche Lösung gewünscht, aber wir leben nun einmal in einem föderalen Staat mit unterschiedlichen Zuständigkeiten. Da ist es auch für die Politik nicht ganz so einfach, das alles zu koordinieren. Der Fußball hat in den vergangenen Wochen sehr verantwortungsvoll gehandelt, jeder Klub hat sich an die Anordnungen gehalten.“ Ziel bleibe es dennoch, „eine einheitliche Lösung für den Sport auf Bundesebene zu bekommen“.

Baumann stellte sich auch dem Vorwurf, dass die Bundesliga-Profis eine Extrawurst erhalten, während viele andere Sportler derzeit nicht trainieren dürfen. „Wir halten uns wie andere Unternehmen auch an die Vorgaben. Wir gehen einem Beruf nach. Dafür ist ein Training irgendwann auch notwendig“, sagte Werders Sportchef. „Auch wir in der Führungsebene müssen punktuell Meetings abhalten und kommen zu sechst oder zu acht in einem Besprechungsraum zusammen. Wichtig ist immer, dass man die Regeln beachtet. Genauso ist es auf dem Platz und drumherum. Der Fußball unterscheidet sich nicht von anderen Branchen, in der Baubranche wird zum Beispiel auch weitergearbeitet.“

Wichtig war Baumann zudem, dass die Spieler in Zeiten, in denen mancherorts die Tests knapp werden, nicht einfach so auf das Coronavirus getestet werden. Die Auflagen sehen zwar vor, dass der Mannschaftsarzt jeden Spieler vor jedem Training untersucht. „Aber wir sind weit davon entfernt, irgendwelche Tests zu machen“, betonte Baumann. „Die Spieler werden gefragt, ob sie Probleme haben, was mit ihrem Geruchs- und Geschmackssinn ist, ob sie erhöhte Temperatur haben. Falls ja, würden wir natürlich Maßnahmen ergreifen und kein Risiko eingehen.“