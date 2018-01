Herr Lemke, Sie haben im Laufe Ihrer Zeit bei Werder etliche Begegnungen mit dem FC Bayern gehabt. Welche kommt Ihnen als erste in Sinn?

Willi Lemke: Es waren die absoluten Kracherspiele in meinen 17 Jahren als Manager. Da ging es um weitaus mehr als Fußball oder drei Punkte. (lacht) Wir waren Ende der 80er bis Mitte der 90er die große sportliche Konkurrenz der Bayern. Wir waren auf Augenhöhe, in einigen Wettbewerben sogar vor den Bayern. Heute ist es unvorstellbar, ihnen auf so lange Sicht Paroli zu bieten.

In Ihrem Verhältnis zu den Bayern, genauer gesagt zum Manager Uli Hoeneß, ging es auch um mehr als Fußball. Wann begann diese spezielle Verbindung?

Mit dem Foul von Klaus Augenthaler an Rudi Völler im November 1985. Die Bayern sagten, Rudi sei zu schnell, zu dynamisch in den Zweikampf gegangen, da müsse er sich nicht wundern, wenn er so einen Tritt mitbekomme. Da waren alle Bremer – Fans, Otto Rehhagel, der ganze Klub – total sauer.

Das Duell Werder gegen Bayern war auch das Duell Lemke gegen Hoeneß. War das die Fortsetzung der sportlichen Auseinandersetzung mit anderen Mitteln?

Bayern war schon vorher bekannt dafür, dem jeweils stärksten Gegner die besten Spieler wegzukaufen, ihn zu schwächen. Sie wollten absoluter Marktführer sein, die Nummer eins, und das haben sie sehr erfolgreich durchgesetzt. Damit begann die Schere zwischen den Klubs immer weiter auseinanderzugehen. Die, die vorne standen, haben immer mehr Geld bekommen. Was daraus geworden ist, sehen wir jetzt. Ich weiß gar nicht, ob Bayern gerade elf oder vierzehn Punkte Vorsprung hat, aber das ist ja auch völlig irrelevant.

Sie haben die Rivalität damals zum Klassenkampf gemacht: hier das kleine Bremen, da die großen Bayern. War das eine Form der Vermarktung?

Klassenkampf war es nicht. Das wurde so interpretiert, weil Uli der CSU nahestand und ich ein SPD-Mann war. Aber es war Bestandteil unserer Öffentlichkeitsarbeit. Wir waren in der Rolle des Schwächeren, es war David gegen Goliath. Bayern hatte immer die besseren Karten. Bremen kann sich nicht ernsthaft mit München vergleichen. Oder gibt es in Bremen ein einziges Dax-Unternehmen? Wir haben ein großes Daimler-Werk in Bremen, da geht aber keine Entscheidung raus, ohne in Stuttgart angerufen zu haben, wo der Konzern sitzt – und den Verein vor Ort unterstützt. Also mussten wir besser arbeiten als die Bayern.

Hat es Ihnen trotzdem manchmal Spaß gemacht, die Bayern zu provozieren?

Wir sind provoziert worden, selber haben wir das nie getan. (schmunzelt) Zu Zeiten Otto Rehhagels kam er vor den Spielen gegen Bayern manchmal in unsere klitzekleine Geschäftsstelle und fragte, ob wir gelesen hätten, was für Kommentare aus München gegen unseren Verein gekommen seien. Da sagte Otto: „Herr Lemke, holen Sie die Kalaschnikow raus! Da müssen wir jetzt dagegenhalten.“ Dafür war ich zuständig. Am nächsten Morgen schaute Otto dann in die Zeitung und war meistens zufrieden. Es war eine interessante Geschichte, wie wir uns gekabbelt haben: für die Fans, für die Medien.

Also war vieles davon inszeniert?

Nein, wir haben uns wirklich nicht gemocht. Wenn Franz Beckenbauer referierte, hatte man das Gefühl, die Bayern haben den Fußball erfunden. Dagegen haben wir uns gewehrt, und es war mitunter eine schöne Auseinandersetzung. Aber die ist ja seit einigen Jahren beendet.

Wurden dabei hin und wieder Grenzen überschritten?

Nein, das gehörte zum Geschäft. Uli (Hoeneß; Anm. d. Red.) und ich ähneln uns in manchen Dingen. Wir beide haben uns mit Haut und Haaren mit Verein und Mannschaft identifiziert. Bei einem Angriff war entsprechend völlig klar, dass wir uns vor Mannschaft und Verein stellen. Und das war in Ordnung. Es gab keine Verunglimpfungen, wir haben uns nie geprügelt, wir haben Pfeile abgeschossen. Das waren mitunter Giftpfeile, aber alles im Rahmen.

Dennoch war es überraschend, dass Hoeneß Ihnen die Hand reichte. Wie ist das abgelaufen?

An dem Tag, als ich von Ulis Steuerproblemen erfahren habe, habe ich für mich festgelegt, das nicht öffentlich zu kommentieren. Das war seine reine Privatsache. Alle Einladungen zu Talkshows, und das waren einige, habe ich ausgeschlagen. Nach Ende seiner Haft hat Uli dann mehrfach versucht, mich telefonisch zu erreichen und auf die Mailbox gesprochen. Er hat sich sehr freundlich bedankt, was ich sehr sympathisch und nett fand. In einem Zeitungsartikel habe ich anschließend gesagt, dass ich ihm die Hand reichen würde. Als Uli das las, hat er sich wieder gemeldet und wir haben ein Treffen verabredet – ausgerechnet an der Säbener Straße. Da haben die Fans schon komisch geguckt, als sie mich gesehen haben. Aber der Empfang war freundlich. Später haben wir uns noch mal bei „Käfer“ getroffen und mit einem Glas Wein Brüderschaft getrunken.

Sie haben dann beschlossen, sich gemeinsam für ein karitatives Projekt zu engagieren. Wofür haben Sie sich entschieden?

Uli hat sich immer für soziale Belange eingesetzt, das ist bei mir ähnlich. Darum haben wir überlegt, etwas gemeinsam zu machen. Bei dem Projekt geht es darum, zwölf Mädchen in Harare, Hauptstadt Simbabwes, den Schulabschluss zu ermöglichen. In einem viertel Jahr haben wir beide es mit weiteren Sponsoren geschafft, die Finanzierung bis zur Hochschulreife hinzubekommen. Vor Kurzem ist mir eingefallen, dass es in zwei Jahren so weit sein wird und es schön wäre, wenn Uli und ich mit unseren Frauen zur Abifeier fahren. Ich kann mir vorstellen, dass Uli das mitmachen würde.

Sind aus Feinden Freunde geworden?

Das Wort Feind lehne ich ab. Wir waren große Konkurrenten, haben uns oft gefetzt, waren aber keine Feinde. Und nun ist er ein guter Kollege geworden. Ab und zu telefonieren wir, zuletzt vor einem halben Jahr. Beim letzten Treffen hat er mir gesagt, dass ich ihn anrufen solle, falls ich eine Karte für die Allianz Arena haben möchte. Das ist ein schönes Zeichen.

Kommen wir zum Fußball. Mittlerweile reicht kein Fernglas mehr, um die enteilten Bayern zu verfolgen. Fällt Ihnen etwas ein, die Bundesliga wieder spannender zu gestalten?

Es gibt nur eine Antwort: Es muss wieder ausgeglichener finanziert werden. Es macht keinen Sinn, neben den Extra-Millionen aus der Champions League noch wesentlich mehr Geld aus der TV-Vermarktung zu bekommen. Die Schere geht immer weiter auseinander, solange sich die kleinen Klubs nicht gegen die Geldverteilung wehren. Gegen wen soll Bayern denn spielen, wenn nicht gegen Augsburg, Berlin und Bremen? Sie können nicht gegen ihre zweite Mannschaft spielen. Da gibt es als Alternative nur die Europäische Superliga. Aber das ist für mich ein Albtraum!

Welche Möglichkeiten gibt es, diese finanzielle Kluft zu schließen?

Wir sitzen alle in einem Boot, der Bundesliga, und die ist ein super Produkt mit einer beeindruckenden Entwicklung. Der Fehler ist die ungleiche Verteilung der Fernsehgelder, die dürfen nicht so unterschiedlich verteilt werden. Es geht um eine Verbesserung der finanziellen Situation für Aufsteiger oder Klubs, die aufgrund ihrer Lage benachteiligt sind. Die sollten ein besseres Startgeld bekommen, und das ließe sich bequem organisieren und finanzieren, indem man die Fernsehgelder anders aufteilt. Ich gehe aber nicht davon aus, dass sich das problemlos umsetzen lässt. Dafür sind die mächtigen Klubs zu stark.

Ließe sich eine größere Chancengleichheit auch durch das Abschaffen der 50+1-Regel herstellen?

Auch das wäre für mich ein Albtraum. Fällt diese Regel, walten Kräfte, die nicht aus dem Fußball kommen, sondern ein rein kommerzielle Interesse haben. Es wird Vereine geben, die attraktiv sind und Investoren finden. Und welche, die es nicht schaffen. Das Problem verschärft sich also eher noch. Hinzukommt, dass Investoren, die eine Milliarde oder mehr investieren, Sicherheiten wollen. Die werden vielleicht fordern, nicht absteigen zu können, um Planungssicherheit zu haben. Ich sehe da eine riesige Gefahr.

Wahnsinnige Gehälter, irre Ablösesummen – werden sich die Zuschauer bei einer anhaltenden Entwicklung in diese Richtung irgendwann vom Fußball abwenden?

Die Möglichkeit besteht. Denke ich an meine eigenen Erfahrungen, fällt mir allerdings auf, dass ich schon oft dachte, dass jetzt die Grenze erreicht ist. Und doch ist die Lust am Fußball ungebrochen. Ich denke, dass es noch immer so ist.

Kommen wir zu Werder. Sie sind zum ersten Mal seit Jahrzehnten nur noch Zuschauer und schauen von außen auf den Verein. Wie gefällt Ihnen, was Sie sehen?

Wir haben einen Trainer gefunden, von dem ich die große Hoffnung habe, dass er der Mannschaft einen neuen Geist geben kann. Ich sehe ein anderes Spielsystem, eine andere Philosophie, unser Fußball ist jetzt deutlich attraktiver als das, was wir in den letzten Monaten gesehen haben. Ich kenne und beobachte Florian Kohfeldt seit Jahren und glaube, dass er ein großes Talent ist. Es kann durchaus sein, dass er eine Serie schafft, die uns vor dem letzten Spieltag den Nichtabstieg bringt. Ich traue ihm das zu.

Wie steht Werder grundsätzlich da?

Wir haben ein intaktes Umfeld. Vor allem aber fantastische Fans, die sich zerreißen für die Mannschaft. Die ganze Stadt rückt zusammen, wenn es um Werder geht. Das gibt es nicht in München, nicht in Berlin oder Frankfurt. Den einen oder anderen Investor als strategischen Partner mit an Bord zu bekommen, wäre wichtig. Es geht um jeweils fünf oder zehn Prozent, nicht um die Mehrheit. Das würde enorm helfen, langfristige Belastungen wie das Stadion schneller zu tilgen. Das würde der Geschäftsführung deutlich mehr Spielraum für Investitionen in die Mannschaft verschaffen – also in das, wovon wir leben.

Es ist nicht in Stein gemeißelt, dass Werder aufgrund der finanziellen Situation dauerhaft gegen den Abstieg spielt?

Das wäre ja ein Armutszeugnis. Wir hatten sehr erfolgreiche Zeiten mit Rehhagel und Schaaf. Es war in beiden Fällen schwer, den richtigen Nachfolger zu finden. Ich drücke die Daumen, dass mit Florian Kohfeldt der Umschwung klappt. Und dann spielen wir nicht mehr gegen den Abstieg.

Trauen Sie Kohfeldt zu, Werder über eine längere Zeit zu prägen?

Wenn wir Florian so stark machen, wie wir Rehhagel und Schaaf stark gemacht haben, machen wir es richtig. Trainer sind die tragenden Säulen. Alle müssen sich hinter Kohfeldt stellen, dann wird es besser laufen. Ihn infrage zu stellen, wäre fatal.

Werder will den Posten eines Technischen Direktors schaffen. Frank Baumann hat sich für Thomas Schaaf als Kandidaten ausgesprochen. Was halten Sie von einer Rückkehr Schaafs zu Werder?

Mir ist noch nicht genau klar, welche Rolle er konkret übernehmen soll. Zunächst muss ich das aber verstehen, bevor ich das bewerte.

Die Fragen stellte Christoph Sonnenberg.

Willi Lemke

war 1981 bis 2009 Manager Werder Bremens und wechselte anschließend in den Aufsichtsrat, den er Ende 2016 verließ. Von 2005 bis 2012 war Lemke Vorsitzender des Gremiums. Von 2008 bis 2016 war er UN-Sonderberaters für Sport im Dienste von Frieden und Entwicklung.