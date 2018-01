Sportchef Frank Baumann (links) erinnert sich an den letzten Werder-Sieg gegen Bayern. Hier ist Baumann im Duell gegen Luca Toni in einem Spiel in Februar 2008. (imago)

Am 20. September 2008 gewann Werder 5:2 in München. Frank Baumann, Tim Wiese und Tim Borowski erinnern sich an dieses spezielle Spiel.

Sportchef Frank Baumann (42): „Ich bin zur Halbzeit verletzt raus“, sagt Frank Baumann. Und lacht. An ihm, soll das bedeuten, kann es nicht gelegen haben, dieses aus heutiger Sicht noch viel unglaublichere Ergebnis: 5:2 siegte Werder in München. Baumann, damals Kapitän, wurde zur Pause für Aaron Hunt ausgewechselt. Da führte Werder aber schon durch Tore von Rosenberg und Naldo 2:0, Baumann hat trotz aller Bescheidenheit also seinen Anteil am letzten Bremer Sieg gegen Bayern.

Verdammt lange her, entsprechend dauert es einen Moment, bis in Baumann die Erinnerungen hochkommen. „Ein schöner Sieg, hochverdient“, sagt er. Und damals keinesfalls unter der Rubrik Wunder einzuordnen. „Wir waren nicht erstaunt, Bayern zu schlagen. Nach dem Double 2004 hatten wir ein ganz anderes Selbstvertrauen. Wir waren überzeugt, zu gewinnen. Das hat sich ausgezahlt.“ Die Überzeugung, Sonntag in München zu gewinnen, dürfte nicht besonders groß sein. Vielleicht ist das Teil des Problems?