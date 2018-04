Nicht nur als Kapitän, sondern auch als Offensivspieler wird Junuzovic Werder fehlen. Über den potenziellen Ersatz sagte Florian Kohfeldt: „Es ist grundsätzlich klar, dass wir auf dieser Position etwas machen werden.“ Ob der neue Spieler Linksfuß oder Rechtsfuß sei, sei nicht so wichtig. „Wir brauchen einen Spieler, der sich in den Zwischenräumen wohlfühlt und keinen, der da draußen an der Linie klebt.“ Jerome Gondorf sei ein Spieler, der diese Rolle spielen könne, sagte Kohfeldt. Eine weitere Möglichkeit ist Nürnbergs Kevin Möhwald, der seit Wochen als Zugang gehandelt wird. „Er kann sich gut in den Zwischenräumen bewegen und hat auch strategisch Stärken“, sagte Kohfeldt über Möhwald. Der Wechsel ist aber noch nicht perfekt. „Wenn’s was zu verkünden gibt, macht das Herr Baumann“, so der Werder-Coach.

Kohfeldt will Kapitän bestimmen

Junuzovics Entscheidung, Werder im Sommer zu verlassen und seinen Vertrag nicht zu verlängern, wollte Kohfeldt verhindern: „Es hat mich nicht unbedingt gefreut. Ich habe lange versucht, ihn zu überzeugen, dass er bleibt.“ Wohin Junuzovic wechselt, weiß Kohfeldt nicht: „Ich kann reinen Gewissens sagen, dass ich nicht weiß, wo er hingeht.“ Er wünscht Junuzovic einen „würdevollen und verdienten Abschied“ bei Werder.

Wer seine Nachfolge als Werder-Kapitän antritt, will Kohfeldt noch nicht sagen. „Ich habe schon ein paar Namen im Kopf. Wir haben jetzt schon Optionen und vielleicht kommen zur neuen Saison noch neue dazu“, erklärte Kohfeldt. Fakt ist, dass der Cheftrainer den neuen Kapitän benennen und nicht von der Mannschaft wählen lassen wird. „Gegen Ende der Vorbereitung werde ich sagen, wer es ist. Nicht in dieser Saison und nicht schon am ersten Trainingstag. Ich will die Gruppe erst beobachten“, sagte Kohfeldt und fügte hinzu: „Ich werde keinen Spieler zum Kapitän machen, der sich in der Transferperiode mit Wechselgedanken trägt.“