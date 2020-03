Auf der Mitgliederversammlung war die Werder-Welt noch weitgehend in Ordnung, jetzt stehen Frank Baumann und Klaus Filbry vor einer historischen Herausforderung. (nordphoto)

Nach der wichtigen Ligaversammlung in Frankfurt machten sich die Werder-Geschäftsführer Frank Baumann und Klaus Filbry im Auto auf den Weg zurück nach Bremen. Eine Zugfahrt oder ein Flug wäre wegen des Coronavirus keine Alternative mehr gewesen. Baumann steuerte den Dienstwagen, Filbry saß daneben, als der WESER-KURIER die beiden im Auto erreichte. Hinter ihnen lag die mehrstündige Sitzung mit den Vertretern der anderen 35 Profivereine in Deutschland. Ligachef Christian Seifert hatte dabei schonungslos die Situation dargelegt: Ohne Spiele keine Einnahmen, die Liga steuert auf dramatische Wochen zu, einige Vereine müssen um ihre Existenz fürchten.

Eine Lösung für diese Situation konnten Filbry und Baumann nicht mit nach Bremen bringen, immerhin aber erste Lösungsansätze und die Hoffnung, dass diese Saison vielleicht doch noch irgendwie zu Ende gespielt werden könnte, in ein paar Wochen und notfalls dann ohne Zuschauer – aber immerhin mit Fernseh-Übertragungen, die auch Werders Überleben wirtschaftlich sichern könnten.

Das erste Ziel: Spiele ohne Zuschauer

„Es wird eine große wirtschaftliche Herausforderung für alle Vereine, weil ganz viele Variablen aktuell nicht bekannt sind“, fasste Filbry auf der Rückfahrt die Eindrücke zusammen, „wir müssen jetzt in Szenarien denken, weil wir nicht wissen, wie sich die nächsten Wochen und Monate entwickeln. Die Situation ist für alle Vereine ernst.“ Denn aktuell kann niemand in der Liga sagen, wann die nächsten TV-Gelder gezahlt und ausgeschüttet werden, man weiß ja nicht mal, wann frühestens wieder gespielt werden könnte. Einen klaren Auftrag bekamen alle Manager in Frankfurt mit auf den Weg, auch die Bremer: Nämlich alles daran zu setzen, dass Spiele ohne Zuschauer durchgeführt werden können, sobald die regional zuständigen Behörden das wieder erlauben.

Für die Werder-Bosse ist das eine komplexere Herausforderung als für viele Kollegen an anderen Standorten, weil in Bremen der Innensenator Ulrich Mäurer das bisher einzige Spiel ohne Zuschauer untersagt hatte, das so genannte „Geisterspiel“ gegen Leverkusen, das für Montag geplant war, bevor alle Spiele des 26. und nun auch des 27. Spieltages ausgesetzt wurden. „Wir müssen und werden jetzt den Dialog mit der Politik suchen“, sagte Filbry dazu, „wir haben Verständnis für die Entscheidung von Herrn Mäurer, das Heimspiel gegen Leverkusen abgesagt zu haben. Wir haben das aber nicht als eine Entscheidung für die kommenden Wochen und Monate gesehen, sondern als einmalige Entscheidung für dieses eine Spiel, basierend auf den Erkenntnissen beim Spiel von Gladbach gegen Köln kurz davor.“

Im Rheinderby, dem bisher einzigen Geisterspiel der Bundesliga am vergangenen Mittwoch, hatten sich mehrere tausend Fans vor dem Stadion versammelt, um ihre Mannschaft anzufeuern. Ein Problem, aber kein K.-o.-Kriterium, wie Filbry heute glaubt: „Ich denke, dass sich inzwischen auch die Perspektive der Fans geändert hat und sich nicht mehr so viele Menschen vor einem Stadion versammeln würden. Das muss man auch noch einmal in die Beurteilungen einfließen lassen.“ Es gebe nun jedenfalls auf allen Ebenen und bei allen Bundesligaklubs klaren Gesprächsbedarf mit der Politik, um die Situation zu diskutieren. „Da sind wir kein Einzelfall“, meint Filbry, „für die ganze Bundesliga werden am Ende des Tages Spiele ohne Zuschauer einfach notwendig sein, um überhaupt die Bundesliga am Leben zu erhalten.“

Die Dimension ist gefährlich

Die wichtigen Gespräche mit Mäurer und Bürgermeister Andreas Bovenschulte sind aber nur die eine Aufgabe für die Werder-Chefs. Vor allem wird es schon in den nächsten Tagen darum gehen, den Verein finanziell am Überleben zu halten. Wie lange Werder diese bedrohliche Situation ohne Einnahmen durchhalten könnte, lässt sich gar nicht beurteilen, betont Filbry: „Das können wir nicht abschätzen, weil zu viele Variablen im Spiel sind. Wir haben in den letzten Jahren nicht schlecht gewirtschaftet, wir sind zwar gewisse Risiken eingegangen, haben aber auch mehrere Male ein positives Jahresergebnis erwirtschaftet und Eigenkapital aufgebaut. Wir haben es hier aber nun mit Dimensionen zu tun, die selbst große Vereine nicht lange durchhalten können.“

Auf viele Fragen gebe es schlichtweg keine vernünftigen Antworten. Wann könnte ein Dauerkartenverkauf für die neue Saison starten? Wie verhalten sich die Sponsoren? Kann man in diesem Sommer Spieler verkaufen? Filbry spricht deshalb ohne jede Beschönigung von „wirtschaftllichen Herausforderungen, die alle in der Bundesliga an die Grenze der Belastbarkeit bringen werden“.

Kredite als erster Schritt

Eine erste Lösung dürften Kredite sein. Denn Werder muss schauen, wie man die Liquidität sicherstellt. „Kredite sind sicherlich kurzfristig ein wichtiges Instrument, wie in jeder anderen Branche jetzt auch in dieser Krise“, erklärt Filbry. Denn die Eindämmung des Virus habe jetzt „die absolute Priorität“, und wie lange das dauere, ist und bleibt unklar. Filbry legt deshalb Wert darauf, dass Werder wie alle anderen Vereine völlig unverschuldet in diese existenzgefährdende Lage geriet. „Was uns als Branche jetzt trifft, war nicht vorhersehbar, nicht planbar und nicht versicherbar“, betont er, „da hätten auch keine Rücklagen geholfen, dafür sind die Beträge, um die es jetzt geht, einfach zu hoch.“ Er sei jedoch zuversichtlich, „dass wir diese große Herausforderung am Ende als Werder Bremen bestehen werden. Aber wir müssen uns bewusst machen, dass das sehr schwer wird. Wir arbeiten hinter den Kulissen sehr intensiv an Lösungszenarien und werden alles dafür tun, damit auch erfolgreich zu sein.“

Dazu gehört auch, am Tag X eine wettbewerbsfähige Mannschaft zu haben. Das fällt in den Aufgabenbereich von Sportchef Baumann, der am Montag nicht nur den Wagen lenkte, sondern auch die Spieler und das Trainerteam um Florian Kohfeldt durch diese Krise steuern muss. Eine längere Pause, das machte Baumann schon auf dem Rückweg aus Frankfurt deutlich, wird es deshalb für die Mannschaft zunächst nicht geben: „Wir müssen trotzdem weiter an der Fitness und an unserem Spiel arbeiten. Wir gehen definitiv davon aus, dass die Saison fortgeführt wird. Das wird dann umso intensiver sein. Wir trainieren jetzt die nächsten zwei Tage ganz normal mit der Mannschaft und werden dann die Trainingspläne täglich an die aktuellen Gegebenheiten anpassen.“ Denn wenn es noch weitergeht in dieser Saison, startet Werder als Vorletzter in die letzten Spiele. Auch dann geht es wieder ums Überleben des Vereins, sportlich und wirtschaftlich.