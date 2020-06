Trainer Florian Kohfeldt

„Wir haben heute eine große Chance vergeben. Es wäre möglich gewesen, an Düsseldorf vorbeizuziehen. Das haben wir nicht geschafft. Jetzt ist es sehr schwer, den Klassenerhalt noch über die Relegation zu realisieren. Aber wir sind es allen im Verein schuldig, bis zum letzten Moment zu kämpfen, so lange es rechnerisch noch möglich ist.“

Sportchef Frank Baumann

„Die Enttäuschung wird noch ein paar Tage nachwirken, aber wir müssen uns aufraffen und werden definitiv nicht aufgeben. Das steht außer Frage. Wir werden mit allem Engagement in das letzte Spiel gehen, um doch noch das kleine Wunder zu schaffen.“

Niklas Moisander

„Es wird schwierig, aber wir müssen gewinnen. Wir werden versuchen Tore zu schießen. Wir müssen alles für diese kleine Chance geben. Die Ausgangslage ist völlig klar: Wir haben es nicht mehr in der eigenen Hand. Was zählt, ist, dass wir zu Hause endlich gewinnen und möglichst viele Tore schießen. Dann können wir schauen, was Düsseldorf macht.“