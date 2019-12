Kapitän Moisander glaubt an Klassenerhalt

„Wir werden kämpfen“

Malte Bürger

Die Werder-Profis hatten vor der Saison Großes vor und stürzten in der Hinrunde böse ab. Kapitän Niklas Moisander hat erklärt, warum er trotzdem fest an den Verbleib in der Bundesliga glaubt.