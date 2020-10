Dieses Mal zauberte Frank Baumann am "Deadline Day" keinen Spieler mehr aus dem Hut. (nordphoto)

Florian Kohfeldt ist am Montag 38 Jahre alt geworden. Werders Trainer hatte in den Wochen zuvor mehrmals darauf angespielt, dass er auf ein Geburtstagsgeschenk in Form eines neuen Spielers hoffe. Erst am Wochenende hatte Kohfeldt gescherzt, dass er sich auf „Deadline-Day-Frank“ verlassen könne. Schon oft hat Sportchef Frank Baumann am letzten Tag der Transferphase noch Zugänge aus dem Hut gezaubert, doch am Montag wurde er seinem Ruf nicht gerecht. Werder gab nur Spieler ab, aber holte niemanden dazu. „Wir haben eigentlich am Sonntag schon die Entscheidung getroffen, dass kein neuer Spieler dazukommen wird. Das ist insbesondere unserer finanziellen Situation geschuldet, die nach wie vor sehr herausfordernd ist. Es wird in Bremen noch immer unterschätzt, dass wir unter den Auswirkungen der Pandemie zu leiden haben und hohe Einsparungen in allen Bereichen herbeiführen müssen“, betonte Baumann am Montagabend nach dem Ende der Transferfrist.

Einen Versuch hatte Werder im Laufe des Montags allerdings noch unternommen. Nach WESER-KURIER-Informationen gab es Verhandlungen über eine Ausleihe von Marko Grujic, den Werder schon vor einem Jahr holen wollte. Der Serbe, der zuletzt zwei Jahre lang auf Leihbasis für Hertha BSC spielte, hätte die Lücke im Mittelfeld schließen sollen, die der Wechsel von Davy Klaassen zu Ajax Amsterdam gerissen hat. Letztlich willigte Liverpool nicht ein, weil die finanziellen Modalitäten des angestrebten Leihgeschäfts den Engländern nicht passten. Am liebsten wollte der englische Meister den 24-Jährigen ohnehin verkaufen, was aber nicht gelang. Baumann hielt sich zum Thema Grujic bedeckt: „Das ist ein Spieler, der uns gut zu Gesicht gestanden hätte, aber man muss ganz klar sagen, dass solch ein Transfer aus finanzieller Sicht für uns nicht möglich ist.“

Kein Problem des Scoutings

Werder musste somit am Montag den sich bereits abzeichnenden Abgang von Davy Klaassen (wir berichteten) offiziell vermelden, ohne einen Ersatz für den Vize-Kapitän präsentieren zu können. Klaassens neuer Klub Ajax Amsterdam gab auch die finanziellen Details bekannt. Demnach erhält Werder eine Ablösesumme von elf Millionen Euro, hinzu kommen Bonuszahlungen von maximal drei Millionen Euro. 2018 war Klaassen für kolportierte 13,5 Millionen Euro vom FC Everton nach Bremen gewechselt. Finanziell gibt es an dem jetzigen Transfer wenig auszusetzen, doch sportlich stellt sich die große Frage, wie der Verlust des Führungsspielers aufgefangen werden soll. „Mit dem Transfer von Davy haben wir die Ausgaben, die wir in Transfers gesteckt haben, gedeckt. Dazu haben wir das Gehaltsgefüge minimiert“, sagte Baumann. „In normalen Zeiten bedeutet das dann vielleicht, dass man noch einen neuen Spieler hinzunehmen kann, im Zusammenhang mit unserer wirtschaftlichen Situation und der Pandemie war es uns nicht möglich, einen Spieler zu finden, von dem wir überzeugt sind, dass er uns besser macht.“ Das sei kein Problem des Scoutings gewesen, sondern einzig und allein der fehlenden finanziellen Mittel geschuldet.

Hoffnung auf die jungen Spieler

Werder setzt nun darauf, dass die vorhandenen Spieler die entstandene Lücke im Mittelfeld gemeinsam schließen. „Wir wollten auf keinen Fall einen Spieler holen, der ein ähnliches Niveau hat wie unsere jungen Spieler. Manuel Mbom hat bereits gezeigt, dass er Bundesliga spielen kann. Und da haben wir noch den einen oder anderen weiteren Spieler, der bislang noch gar nicht auf dem Platz stand, dem wir aber mehr Spielzeit geben wollen“, betonte Baumann. Er dürfte damit etwa Romano Schmid gemeint haben. Zudem können Maximilian Eggestein, Leonardo Bittencourt, Yuya Osako, Nick Woltemade und Kevin Möhwald auf Klaassens Achter-Position spielen.

„Wir müssen Davys sportliche Qualität auf anderem Wege auffangen – durch Teamgeist, eine andere Aufteilung im Mittelfeld und Spieler, die vielleicht den einen oder anderen Fehler machen, die Sache aber mit viel Ehrgeiz angehen“, kündigte Baumann an. „Wir haben immer betont, dass wir eine neue, hungrige Mannschaft aufbauen wollen. Wir glauben an die Jungs.“ Auch mit vielen erfahrenen Spielern im Kader gebe es schließlich keine Garantie dafür, dass alles rund laufe, betonte Baumann und verwies auf die vergangene Katastrophen-Saison.

Für die laufende Spielzeit setzt Werder nun voll auf eine junge Mannschaft. Einen vertragslosen Spieler will der Verein nicht mehr verpflichten. Was ist also von den Bremern zu erwarten? Baumann: „Wir sind weiter ambitioniert, aber wir müssen einen anderen Weg gehen. Wir wollen jetzt nicht den Klassenerhalt als Ziel ausgeben, wir haben den Anspruch, einen gewissen Fußball zu spielen. Einiges muss sich jetzt entwickeln. Wir wollen nicht zu sehr über Saisonziele sprechen, sondern über das Handeln auf dem Platz.“

Baumann gab sich alle Mühe, trotzdem ist die Enttäuschung vieler Fans groß, weil kein neuer Spieler mehr gekommen ist. An ihre Adresse gerichtet sagte Werders Sportchef: „Der Öffentlichkeit muss klar sein, dass wir unsere Erwartungen zurückschrauben müssen.“ Eigentlich wollten Baumann und Kohfeldt Werder wieder nach Europa führen, doch spätestens nach dieser Transferperiode ist wohl jedem klar, wie prekär die Lage der Bremer ist. Das muss auch der Trainer akzeptieren, der sich zum Geburtstag doch eigentlich einen neuen Spieler gewünscht hatte. Enttäuscht sei Kohfeldt aber nicht, versicherte Baumann. „Wir standen in ständigem Kontakt. Florian trägt den Weg absolut mit. Er ist ein Trainer, der Lust darauf hat, junge Spieler weiterzuentwickeln. Wir sind überzeugt davon, dass neue Werte entstehen.“