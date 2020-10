Dieses Mal zauberte Frank Baumann am "Deadline Day" keinen Spieler mehr aus dem Hut. (nordphoto)

Davy Klaassen ist weg, Johannes Eggestein ist verliehen. Dazu fanden sich Abnehmer für die Talente Simon Straudi und Isaiah Young. Am letzten Tag der Transferphase ist bei Werder einiges passiert, nur der von vielen Fans erhoffte Neuzugang kam nicht. Am Montagabend verkündete Sportchef Frank Baumann: „Wir werden keinen Spieler mehr verpflichten.“ Trainer Florian Kohfeldt hatte Baumann in Anspielung auf viele späte Transfers kürzlich noch „Deadline-Day-Frank“ getauft, doch diesen Namen wurde der Sportchef dieses Mal nicht gerecht.

Nach Baumanns Aussage wird auch kein ablösefreier Akteur mehr geholt. Vertragslose Spieler dürfen sich nach der Wechselfrist noch einem Klub anschließen. Baumann verwies auf die finanziell angespannte Situation Werders, die sich durch die Corona-Krise enorm verschärft hat: „Es war nicht möglich, unter den Gegebenheiten einen Spieler zu finden, der uns besser macht. Das wird vielleicht unterschätzt, aber wir leiden unter den Auswirkungen der Pandemie.“

Werder hatte am Montag darauf gehofft, Marko Grujic vom FC Liverpool ausleihen zu können. Der Serbe, der zuletzt zwei Jahre lang auf Leihbasis für Hertha BSC spielte, hätte die Lücke im Mittelfeld schließen sollen, die der Klaassen-Wechsel zu Ajax Amsterdam gerissen hat. Letztlich willige Liverpool nicht ein, weil die finanziellen Modalitäten des angestrebten Leihgeschäfts den Engländern nicht passten. Am liebsten wollte der englische Meister Grujic ohnehin verkaufen.

Laut Baumann sind nun die vorhandenen Spieler gefordert, Klaassen zu ersetzen. „Wir haben einige interne Optionen, um den Verlust von Davy wettzumachen“, sagte der Sportchef. Er meinte damit wahrscheinlich Kevin Möhwald, der demnächst nach einer langen Verletzungspause zurückkehrt, und womöglich auch die Youngster Nick Woltemade, Manuel Mbom sowie Romano Schmid, der es bisher nicht in den Kader schaffte. Maximilian Eggestein, Leonardo Bittencourt und Maximilian Eggestein können ebenfalls auf Klaassens Achter-Position eingesetzt werden.