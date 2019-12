Bremer Frust nach der Niederlage in Köln (nordphoto)

Florian Kohfeldt

„Wir sind im Abstiegskampf und werden vielleicht lange drin bleiben. Aber wir werden das hinkriegen. Ich glaube grundsätzlich an die Mannschaft, an mich und den Zusammenhalt in unserem ganzen Team. Wir werden nicht absteigen, wir werden das schaffen. Und wir werden den einen oder anderen noch überraschen."

Niklas Moisander

„Wir sind brutal enttäuscht. In der ersten Halbzeit waren wir nach den zwei schlechten Spielen total unsicher. Die zweite Halbzeit war viel besser, aber es hat nicht gereicht. Diesen Spirit und Kampf müssen wir immer zeigen! Wir müssen uns im Januar erarbeiten, dass wir wieder die Mannschaft werden, die wir mal waren.“

Fin Bartels

„In meinem Kopf herrscht absolute Leere. Wir hatten die letzte Möglichkeit, noch einmal wichtige Punkte zu sammeln, das haben wir nicht geschafft. Wir schleppen viel mit uns herum, keiner hat Selbstvertrauen. Köln hatte auch nicht viele Chancen, es war ein bisschen Not gegen Elend. Aber das ist normal, der Kopf spielt eine riesige Rolle. Da wird jeder Pass schwierig."

Marco Bode

„Das Fazit in einem Satz: Es war auch statistische eine der schlechtesten Hinrunden, die Werder je gespielt hat in der Bundesliga. 14 Punkte sagen eigentlich alles aus. Wir sind in einer sehr bedrohlichen Situation, weil mit der Niederlage gegen direkte Konkurrenten die Situation jetzt nicht besser geworden ist. Trotzdem gilt: Wir werden zusammenhalten, in dieser Konstellation, auch in der Führung.“