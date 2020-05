Marco Bode setzt auf einen offenen Dialog mit den Werder-Profis. (nordphoto)

Es war ein wahrlich grün-weißes Wochenende. Dabei hatte Werder gar nicht gespielt. Natürlich nicht. Und trotzdem drehte sich viel um die Bremer in den verschiedensten Fernsehsendungen, Klub-Boss Klaus Filbry oder Ex-Manager Willi Lemke debattierten fleißig über das, was da gerade an der Weser im Zuge der Corona-Pandemie passiert. Und auch Marco Bode, der Vorsitzende des Aufsichtsrates, hatte einen Auftritt in einem TV-Studio auf der Agenda, bei „buten un binnen“ sprach er am Sonntagabend unter anderem über die Sorgen der Werder-Profis, ihre Gesundheit bei möglichen Geisterspielen zu riskieren.

„Wenn wir nochmal Bundesligaspiele in dieser Saison oder der kommenden Hinrunde sehen, dann brauchen wir hochmotivierte Profis, die nach wie vor in dieser Situation gewinnen wollen“, sagte Bode. „Und das kann ich nicht tun, wenn jemand eigentlich nicht will. Jemanden zwingen werden wir niemals.“ Wie genau die Stimmungslage im Bremer Kader aussieht, ob es gar Angst oder Panik gibt, verriet auch der 50-Jährige nicht. Doch Bode machte Andeutungen. „Ich glaube, dass wie in der Gesellschaft unterschiedliche Gefühle und ein unterschiedlicher Umgang mit diesem Virus vorhanden sind. Es gibt Spieler, die sehr entspannt sind und es gibt Spieler, die vorsichtiger und möglicherweise auch ängstlicher sind“, sagte er. „Das ist völlig wertungsneutral und geht uns letztendlich allen so. Insofern ist ein ganz offener Dialog mit der Mannschaft wichtig. Wenn es Ängste und Befürchtungen gibt, dann muss man die offen aussprechen.“

Inwiefern genau das im Bremer Lager schon passiert ist, bleibt weiter unklar. Zuletzt war auch Linksverteidiger Ludwig Augustinsson der Frage nach einem erhöhten Gefahrenpotenzial eher ausgewichen. „Ich bin nicht so verängstigt, obwohl ich Respekt habe. Bei anderen Spielern kann das anders sein, aber ich habe nicht mit so vielen gesprochen, weil wir ja nur zu viert trainieren können“, hatte der Schwede erklärt.

Das Risiko tragen die Spieler

Dass der Grat zwischen fußballerischer Pflicht und eigenem Wohlbefinden ein sehr schmaler sein kann, hatte jüngst der Blick zum 1. FC Köln bewiesen. Dort hatte ein Interview von Birger Verstraete für reichlich Furore gesorgt. „Wir sollten vorerst nicht unter Quarantäne gestellt werden, und das ist ein bisschen bizarr“, hatte der belgische Mittelfeldspieler dem Sender „VTM“ gesagt nachdem zwei seiner Teamkollegen sowie ein Physiotherapeut positiv getestet worden waren. Ihm stehe aktuell jedenfalls nicht der Sinn nach Fußball, die Wiederaufnahme der Saison halte er für „naiv“. „Wenn jeder Spieler anonym entscheiden könnte - ohne, dass der Verein dir etwas übel nehmen könnte - wäre ich sehr gespannt, wie das Stimmungsbild aussehen würde. Alle sagen das Gleiche: Die Gesundheit der Familie steht an erster Stelle.“

Wenig später ruderte Verstraete - auch im Interesse seines Klubs - zurück. So habe er sich bei dem Interview „an einigen Stellen falsch ausgedrückt, so dass in der Übersetzung ein missverständlicher Eindruck entstanden ist, der mir leid tut. Statt aus der Emotion heraus ein Interview zu geben, hätte ich den Kontakt zu unserem Arzt suchen und mir meine Fragen erklären lassen müssen“, sagte er. Das Thema war damit trotzdem in der Welt. Und auch deshalb sagte Marco Bode mit Blick auf die Bremer Profis: “Es geht um ihre Gesundheit. Wenn jetzt wirklich trainiert und gespielt wird, sind sie diejenigen, die auf dem Platz das Risiko eingehen.“ Auch deshalb dürfe man nun beispielsweise nicht pauschal nach noch höheren Gehaltseinsparungen rufen - zumal die Spieler ohnehin schon freiwillig auf Teile ihres Lohnes verzichten.