"Eine Wasserstandsmeldung" zu Josh Sargent wollte Florian Kohfeldt auch am Donnerstag bei der Pressekonferenz vor dem Frankfurt-Spiel nicht abgeben. "Wir wollen ihn behutsam aufbauen", machte der Werder-Coach deutlich. Auch bei der Frage, wie nah der 18-Jährige am Profikader sei, wich Kohfeldt aus: Er sei per se nicht weit weg und werde seine Einsatzzeiten in den kommenden Freundschaftsspielen bekommen. "Wir wissen, dass er da ist und dass er gut ist", schob Kohfeldt nach.

Der Besuch des Trainers am Mittwochabend beim Spiel der U23 gegen Weiche Flensburg (1:1) sei nicht nur wegen Sargent, der den Führungstreffer erzielt hatte, gewesen, sondern auch "insgesamt eine gute Gelegenheit gewesen, um die U23 zu sehen". Natürlich habe er auch Weiche Flensburg sehen wollen, so Kohfeldt. Die Schleswig-Holsteiner sind Werders Gegner in der zweiten DFB-Pokal-Runde.