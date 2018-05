Wie muss man sich das vorstellen, wenn sich bei Werder der Aufsichtsrat trifft? Marco Bode legt als Chef eine Tagesordnung vor? Jedes Mitglied kramt seine Notizen hervor? Es werden Grafiken und Diagramme an die Wand projiziert?

Es gibt tatsächlich gewisse Formalia. Es gibt eine Agenda, die vorab verschickt wird. Es gibt Informationsmaterial im Vorfeld, damit alle gut vorbereitet sind. Wir schauen in jeder Sitzung auf die Zahlen. Manchmal sind auch noch die Wirtschaftsprüfer dabei, und ab und an kommen Mitarbeiter aus anderen Abteilungen dazu, wenn es zum Beispiel um strategische Themen geht. Manchmal bringen wir auch eigene Themen ein. Das sind die normalen Sitzungen, zwei-, dreimal im Jahr.

Und darüber hinaus?

Ich habe vor ein paar Jahren eingeführt, dass sich der Aufsichtsrat auch noch zusätzlich trifft, eher informell. Wir sehen uns bei den Bundesligaspielen, das ist klar, aber da gibt es eher Smalltalk, da sind viele Leute um uns herum.

Wie laufen die zusätzlichen Termine ab? Ohne Tagesordnung? Jeder frei von der Leber?

(schmunzelt) Wenn ich ehrlich bin, bereite ich auch dafür etwas vor, aber klar, das ist nicht ganz so formal. Wir führen dann eine offene Diskussion.

Mit Ihnen als Experte für Fußballthemen und Kurt Zech, Marco Fuchs oder Thomas Krohne für Wirtschaftsfragen…?

Nein, so klar kann man das nicht trennen. Die anderen verstehen auch was von Fußball. Aber natürlich hat jeder unterschiedliche Stärken. Kurt Zech und Marco Fuchs führen große Familienunternehmen, die sie persönlich aufgebaut haben. Marco ist dazu noch Jurist. Andreas Hoetzel ist ein Kommunikationsexperte und Medienprofi. Thomas Krohne war Unternehmer in einem Bereich, der uns sehr nahe ist: der Sportvermarktung. Er hat eine Menge Ideen, Kontakte und Know-how, das uns sehr hilft. Und dann ist Axel Plaat ein tolles Bindeglied zum e. V. mit großer Finanzkompetenz als Banker; und ein erfolgreicher Trainer war er ja auch. Und ich mache alles ein bisschen (lacht).

Kracht es denn auch mal ordentlich in der Runde?

Nein, das nicht. Wir haben einen professionellen, konstruktiv-kritischen Austausch. Es wird hier und da schon kontrovers, und so soll es auch sein. Aber wir haben eine gute Diskussionskultur.

Wie ist denn die Meinung des Aufsichtsrates zu den nächsten Schritten, die bei Werder folgen sollen?

Wir arbeiten seit zwei Jahren an strategischen Zielen. Das wichtigste Ziel ist sportlicher Erfolg. Da sagen wir konkret: Wir wollen einstellige Tabellenplätze und zwar dauerhaft und nicht nur hin und wieder. Das ist ambitioniert, aber wenn das gelingt, ist viel erreicht. In besonders guten Jahren kann man dann auch wieder um internationale Plätze mitspielen.

Und wirtschaftlich?

Da haben wir gesagt, dass wir nachhaltig positive Zahlen schreiben wollen, in der Größenordnung von ein bis drei Millionen Euro pro Jahr. Das muss nicht jedes Jahr erreicht werden, aber gilt als Mittel über einen längeren Zeitraum. Das ist eine Orientierung, die wichtig ist, damit wir wirtschaftlich vernünftig bleiben. Wir versuchen, so hart wie möglich am Wind zu segeln, wollen den Bogen aber auch nicht überspannen. Wir haben darüber hinaus etwas weichere Ziele.

Und zwar?

Es geht darum, die Identität des Klubs zu entwickeln, zu stärken und zu erhalten.

Das heißt genau?

Wir haben ein sehr positives Image. Die Menschen in der Stadt sind emotional nahe bei uns. Sie haben das Gefühl, dass der Klub und die Menschen, die für diesen Klub stehen, anfassbar sind, insbesondere die Spieler, der Trainer und Frank Baumann als Sportchef. Wenn man auf einen Klub schaut, dann schaut man immer auf Menschen, deshalb machen Gesichter wie Max Kruse, Thomas Delaney, Ludwig Augustinsson, Maxi Eggestein und wie sie alle heißen unsere Identität aus. Und damit sind wir als Aufsichtsrat sehr zufrieden.

Das klingt nach einer Basis. Aber was heißt das konkret mit Blick auf diesen Sommer?

Ich finde, dass im Moment eine Aufbruchsstimmung spürbar ist. Ich glaube, dass viele Leute sagen: Mensch, das ist ein spannender Kader, den Werder jetzt hat.

Dazu gehört Milot Rashica, der für sieben Millionen im Winter gekommen ist. Dazu gehört Yuya Osako, der sechs Millionen gekostet haben soll. Weitere Zugänge sollen folgen. Erleben wir gerade eine Transferoffensive?

Es ist ein Zeichen dafür, dass gewisse Dinge gut funktionieren. Dass wir aus uns selbst heraus ein Stück wachsen konnten. Natürlich auch dank des Marktes und der deutlich erhöhten Fernsehgelder. Das Geld investieren wir in den Kader, und das zeigt, dass wir mutig sind.

Für Spieler wie Jiri Pavlanka, Thomas Delaney, Ludwig Augustinsson oder Maximilian Eggestein ließen sich in diesem Sommer sicher auch 60 oder 70 Millionen Euro durch Verkäufe einnehmen.

Da muss ich Otto Rehhagel zitieren: Geld schießt keine Tore. Wir brauchen eine starke Mannschaft. Und deshalb sollte das nie passieren. Am liebsten wäre mir, wir verkaufen niemanden aus diesem Gerüst. Das wird vermutlich schwierig sein, aber es ist ganz wichtig, einen erfolgreichen Kader, eine Achse zusammenzuhalten. Natürlich muss man akzeptieren, dass ein Spieler sagt, dass er bei einem Champions-League-Klub spielen will, und Werder ist das im Moment noch nicht. Dass unsere Spieler gefragt sind, ist ein Nebeneffekt von guter Arbeit, und dann geben wir vielleicht mal einen ab, aber auch nicht mehr.

Vor zwei Jahren gab es mit Max Kruse und Serge Gnabry zwei Transfers mit Aha-Effekt. Ist so etwas wieder angedacht oder nötig?

So einen Transfer wie Max, der eine unumstrittene Klasse hat, der in die Mannschaft hineinstrahlt, der Ziele vorgibt und lebt, macht man nicht jeden Sommer. Ich weiß nicht, ob Frank einen ähnlichen Transfer noch aus dem Hut zaubert. Aber es geht auch nicht darum, Namen zu präsentieren, sondern kontinuierlich eine funktionierende Einheit hinzubekommen. Spieler mit dem Gedanken zu kaufen, dass ich sie teuer weiterverkaufen will, oder um die Öffentlichkeit zufrieden zu stellen – nein, das macht keinen Sinn.

Sondern?

Es ist immer Kern unserer Philosophie gewesen, Spieler besser zu machen, zu entdecken, weiterzuentwickeln. Wir kaufen keine Stars, wir entwickeln sie, wir machen sie, wie es in unserer Positionierung heißt. Das war immer Teil des Markenkerns, und das bleibt auch so. Deshalb auch die Verpflichtung von Thomas Schaaf als Technischer Direktor, der sehr positiven Einfluss auf den Bereich Entwicklung und Förderung bei unseren Trainern und Spielern nehmen wird.

Wie wichtig ist so etwas im Werben um junge Spieler: eine Marke zu sein, einen Thomas Schaaf zu haben?

Diese besondere Atmosphäre kann für Spieler ein Punkt sein, zu uns zu kommen, wenn die Bedingungen sonst ähnlich sind zwischen uns und einem Konkurrenzklub. Wir merken, dass wir ein gutes Image bei den Spielern haben, die wissen, dass sie hier gewertschätzt werden. Jugendspieler wissen, dass sie sich entwickeln können, dass sie einerseits ihre Zeit bekommen, andererseits aber auch die Chance zu spielen. Diese Balance kann Florian Kohfeldt perfekt an Spieler vermitteln. Und dann sagen Spieler: Ich gehe lieber zu Werder, auch wenn ich woanders ein paar Euro mehr bekommen kann.

Wie wichtig wäre es für das Selbstverständnis, für das Selbstbewusstsein von Werder, mal wieder international zu spielen? Im Winter ist es acht Jahre her, seit dem letzten Europapokalspiel.

(lacht) Und das ist nicht zu akzeptieren. Im Ernst: Wir wollen auf die europäische Bühne zurück. Darum kämpfen wir, und ich bin überzeugt, dass uns das gelingt.

Sie haben vergangene Woche mit der Geschäftsführung getagt und Bilanz gezogen. Was ist aus der Saison 2017/2018 besonders hängen geblieben aus Sicht des Aufsichtsrates?

Wir mussten wieder den Trainer wechseln.

Wie schlimm ist das?

So etwas tut man nicht gern, und ich hoffe, dass es jetzt für einige Jahre das letzte Mal war. Wir haben aber im Rückblick festgestellt, dass so, wie diese Entscheidung gemanagt worden ist, es gut und richtig war. Genau wie die Art, Florian Kohfeldt einzuführen.

Wie war denn im Aufsichtsrat die erste Reaktion, als Frank Baumann gesagt hat: Wir nehmen jetzt Florian Kohfeldt! Den dritten U23-Trainer in Folge.

Natürlich haben wir das auch diskutiert, ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen. Und natürlich war klar, dass Teile der Öffentlichkeit andere Erwartungen hatten, oder mit anderen Worten: Es war nicht der bequeme Weg, den Frank mit dieser Entscheidung gegangen ist.

Wie mutig war die Entscheidung für Kohfeldt von Frank Baumann?

Sicherlich gehörte Mut dazu. Aber wir kannten Florian anderseits ja sehr gut, wir wussten um seine Stärken. Natürlich hätte man in der Situation – Abstiegskampf, schon zwei Versuche mit U23-Trainern -, auf andere Optionen kommen können. Aber am Ende haben wir das Gottseidank alles gemeinsam so gemacht.

Der Weg dorthin war trotzdem holprig. Florian Kohfeldt hat erst sozusagen auf Probe gearbeitet.

Ja, das wurde kritisch gesehen. Aber für mich war es eine gute Entscheidung, in den ersten Wochen zu beobachten, wie es funktioniert. Es ist ja zuletzt über die Reaktion der Mannschaft berichtet worden (Max Kruse hatte gesagt, dass nicht alle Spieler zunächst begeistert gewesen seien, Anm. d. Red.), diese Reaktion war auch legitim. Aber deshalb war es umso wichtiger, dass man schaut, wie schnell Florian die Mannschaft für sich gewinnen kann. Und da kann man jetzt klar sagen: Das hat er perfekt hingekriegt.

Was zeichnet Florian Kohfeldt aus?

Ich habe ja anfangs über unsere Werte gesprochen, und Florian entspricht im Grunde in allen Punkten diesem Bild. Er ist als Mensch sehr professionell, sympathisch, anfassbar, leistungsorientiert, hungrig. Er hat die richtige Balance aus Distanz und Nähe zur Mannschaft. (lacht) Ich will ihn jetzt aber auch nicht zu viel loben, sonst lesen das die Verantwortlichen von anderen Klubs. Aber jetzt haben wir ihn ja erstmal für ein paar Jahre unter Vertrag.

Und er hat gesagt, dass er diese drei Jahre auch mit Sicherheit bei Werder bleibt.

Und das glaubt man ihm. Das ist auch ein guter Punkt: Das würde man nicht jedem Trainer abnehmen, Florian aber schon.

Frank Baumann hat ihn installiert. Was heißt das mit Blick auf seine Zukunft? Bis 2019 steht er noch unter Vertrag.

Wir als Aufsichtsrat sind definitiv mit Franks Arbeit und der Arbeit der Geschäftsführung insgesamt sehr zufrieden. Was den Vertrag angeht: Frank ist da sehr entspannt, und ich bin auch kein Freund davon, ewig lange vor Vertragsende Druck aufzubauen. Aber wir werden sicherlich in den nächsten Monaten mit ihm über eine Vertragsverlängerung sprechen. Ich hoffe und bin mir auch sicher, dass Frank weiter an dieser Werder-Entwicklung mitarbeiten will. Und das wollen wir als Aufsichtsrat auch gerne.

Wie bewertet der Aufsichtsrat den Kader?

Ich finde, dass man Franks Handschrift sehr gut erkennen kann. Dieser Anspruch, den Kader kontinuierlich und qualitativ zu verbessern, ist sichtbar. Es funktioniert nicht jeder Transfer in gleicher Weise, aber das erwartet auch niemand. Frank und Tim Steidten als Kaderplaner haben in den vergangenen zwei Jahren aber einen Kader mit einer klaren Struktur, einem festen Gerüst und einer Perspektive aufgebaut.

Wie nehmen Sie das Zusammenspiel zwischen Frank Baumann und Florian Kohfeldt wahr?

Wir sind absolut überzeugt von Frank und Florian. Wir haben da zwei, die sich vertrauen. Und das ist grundsätzlich eine Voraussetzung für Erfolg. Wir kennen das bei Werder von Thomas Schaaf und Klaus Allofs oder in Stuttgart einst von Armin Veh und Horst Heldt… – ich will jetzt gar nicht nur Meisterkonstellationen beschwören (lacht), aber Frank und Florian sind einfach ein perfektes Tandem.

Sie sind seit Oktober 2014 Aufsichtsratsvorsitzender bei Werder. Wie lange wollen Sie den Weg Werders noch begleiten?

Es macht sehr viel Spaß. Die Rolle liegt mir, es ist sehr abwechslungsreich, es geht um viele Themen. Wir stehen als Aufsichtsrat nicht so im öffentlichen Fokus, das verbuche ich als gutes Zeichen, denn ein Aufsichtsrat soll im Hintergrund agieren, es geht um strategische Dinge. Damit gewinnt man nicht die Herzen der Fans, aber darum geht es auch nicht. Wir haben ein gutes Team. Ich bin gewählt bis 2020, werde das bis dahin auch sicher machen. Wie es danach weitergeht, muss ich sehen.

Das Gespräch führte Marc Hagedorn.

Zur Person:

Marco Bode (48) ist seit Oktober 2014 Aufsichtsratsvorsitzender bei Werder. Als Profi hat er 101 Bundesligatore geschossen, damit war er Werders Rekordschütze, ehe ihn Claudio Pizarro 2016 überholte. Bode war deutscher Meister, dreimal DFB-Pokalsieger und gehörte zum Team, das 1992 in Lissabon den Europapokal der Pokalsieger gewann. Er hat als Profi immer nur für Werder Bremen gespielt.