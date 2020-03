Niklas Moisander ist seit Saisonbeginn Werder-Kapitän. (nordphoto)

In letzter Zeit gab es mehrere Videokonferenzen von Werders Mannschaftsrat. Ein wichtiges Thema dabei: ein Gehaltsverzicht der Spieler. Die Bremer Profis haben dies der Klubführung bekanntlich angeboten, um die finanziellen Probleme des Vereins aufgrund der Corona-Krise zu lindern. „Wir wollen unbedingt dem Verein und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern helfen in dieser schwierigen Situation. Wir haben das besprochen und das war für uns sofort klar“, sagte Kapitän Niklas Moisander am Dienstag in einer Medienrunde. Die Idee sei aus der Mannschaft gekommen. „Das kam von vielen. Alle wollen helfen. Als Mannschaftsrat haben wir das dann mit der Geschäftsführung besprochen“, erklärte der Finne.

Während der Medienrunde saß Moisander übrigens im fast leeren Medienraum des Weserstadions und beantwortete Fragen, die vorher schriftlich gestellt worden waren. Zu den Details des Gehaltsverzichts wollte Moisander noch nichts sagen. Es werde noch weitere Gespräche mit den Verantwortlichen geben. „Klar ist: Wir wollen dem Verein helfen. Wir finden diesen Verein und die ganze Stadt geil“, betonte der Abwehrspieler. „Ich denke, dass wir ein starkes Signal gesetzt haben.“