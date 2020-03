Florian Kohfeldt hofft, dass in dieser Saison noch einmal gespielt werden kann. (nordphoto)

Klar, es gibt in Zeiten der Corona-Pandemie ganz andere Probleme. Manch ein Werder-Fan hofft derzeit aber insgeheim zumindest ein bisschen darauf, dass die Bremer durch einen Saisonabbruch ohne Absteiger doch noch den Klassenerhalt schaffen. Nach nur vier Punkten aus den zurückliegenden elf Ligaspielen und Platz 17 hatten schließlich einige die Hoffnung schon aufgegeben, dass dies sportlich klappen könnte. Die Corona-Pandemie hat nun auch im Fußball alles verändert, der Spielbetrieb ruht, doch die Werder-Verantwortlichen hoffen keinesfalls auf ein vorzeitiges Saisonende. Das liegt zum einen daran, dass dem Klub dadurch sehr viel Fernsehgeld verloren gehen würden. Zum anderen „sind wir Sportler“, betonte Florian Kohfeldt. „Wir haben einen Wettkampf begonnen und wollen ihn auch beenden.“

Der Werder-Trainer hat seine Spieler erst einmal bis Ende März nach Hause geschickt. Vorher hat er ihnen aber klar gemacht, dass es sich bei ihren individuellen Trainingsplänen keinesfalls um Beschäftigungstherapie handelt. Vor allem im konditionellen Bereich sollen die Profis arbeiten, um fit zu sein, wenn es wieder losgeht. Kohfeldt rechnet damit, dass im Mai oder Juni möglicherweise ohne Zuschauer wieder gespielt werden kann. „Wir gehen davon aus, dass es dann eine viel höhere Dichte an Spielen geben wird, also alle drei Tage ein Spiel. Darauf bereiten wir uns jetzt vor.“

Ungebrochener Ehrgeiz

Die Spieler sollen die Zwangspause also als eine Art zweite Wintervorbereitung sehen – immer mit dem Gedanken im Kopf, dass sie sich auf einen bald startenden Wettkampf vorbereiten. Erst bauen sie zu Hause Kondition auf, dann wird wieder auf dem Platz gearbeitet inklusive vieler Trainingsspiele gegen die U23, so lautet der Plan. Er sei nach wie vor enorm ehrgeizig, genauso wie die Spieler, unterstrich der Coach. „Wir alle haben den Ehrgeiz, über den sportlichen Weg in der Liga zu bleiben. Man merkt, dass die Jungs und wir alle diese Saison einfach zu Ende spielen wollen, um es sportlich hinzubekommen, nicht abzusteigen. Das ist bei uns ein großes Thema gewesen, als sich die Ereignisse überschlagen haben.“

Und dann wiederholte Kohfeldt ein Versprechen, das er in der laufenden Saison schon mehrmals gegeben hatte: „Ich kann mit vollster Überzeugung sagen: Wir wollen die Saison zu Ende bringen, und wir wollen und werden in der Liga bleiben.“ Ob das am Ende tatsächlich gelingt und vor allem ob dies dann am grünen Tisch oder auf dem Platz passiert, ist momentan nicht seriös vorherzusagen.