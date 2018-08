"Wir wollen nach Europa", legte Frank Baumann Werders Marschrichtung für die kommende Bundesliga-Saison fest. Man sei sich bewusst, dass dieses Ziel sehr ambitioniert sei, aber die vergangenen Monate unter Florian Kohfeldt hätten gezeigt, dass es kein komplett unrealistisches sei. Im Normalfall seien sechs, sieben Mannschaften mit ganz anderen Budgets vor Werder, "doch wir wollen da sein, wenn die anderen schwächeln", so Baumann am Donnerstag. "Dafür müssen wir vom ersten Tag an da sein und dürfen keine Punkte verschenken."

Volle Zustimmung erntete Baumann von Trainer Florian Kohfeldt. Das Saisonziel unterstreiche die grundsätzliche Haltung, nach etwas zu streben - auch wenn es alles andere als einfach werde. Kohfeldt machte auch deutlich, dass es kein Ziel sei, das von außen herangetragen worden sei. Stattdessen habe man sich intern entschieden. Ein Grund für das offensive Ziel ist eine gewisse Orientierungslosigkeit in der Vergangenheit. In den vergangenen Saisons hat Werder laut Kohfeldt zu oft auf "weiche Ziele" gesetzt, wie zum Beispiel "den nächsten Schritt" zu machen. "Jetzt haben wir ein konkretes Ziel, an dem wir uns festhalten können", sagte Kohfeldt.