Möglicherweise liegt die Verpflichtung der neuen Nummer zwei in den letzten Zügen. Wie das griechische Medium "Contra.gr" berichtet, soll Stefanos Kapino den Platz hinter Jiri Pavlenka einnehmen. Der 24-jährige Kapino, bei Nottingham Forest in der zweiten englischen Liga unter Vertrag, soll sich bereits seit Sonntag in Bremen befinden. Auch den Medizin-Check soll Kapino bereits hinter sich gebracht haben, es fehle nur noch die Vertragsunterschrift. Als Ablöse seien knapp eine Million Euro im Gespräch.

Frank Baumann sagte am vergangenen Samstag gegenüber der "Deichstube", er sei zuversichtlich, dass man bald einen neuen Keeper präsentieren könne. Er bestätigte auch, dass der Spieler aus dem Ausland komme und in einer ausländischen Liga unter Vertrag stehe – beides trifft auf Kapino zu. Allerdings sind insbesondere griechische Quellen oftmals mit Vorsicht zu genießen.

Mit Kapino bekäme Werder einen Torhüter, der über minimale Bundesligaerfahrung verfügt. In der Saison 14/15 stand der Grieche bei Mainz 05 unter Vertrag und war Ersatzmann für Loris Karius, den er zweimal vertrat.

