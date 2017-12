Nach dem Spiel herrschte im Kreise der Werderaner natürlich Enttäuschung vor. Kein Wunder, wurde man doch gerade Zeuge, wie man ausgerechnet das letzte Spiel der Bundesliga-Hinrunde noch in der Nachspielzeit aus der Hand gab. Das Team von Florian Kohfeldt überwintert damit auf dem Relegationsplatz und verpasste die Gelegenheit, sich im Abstiegskampf freizuschwimmen und den Anschluss ans Mittelfeld der Liga vollends herzustellen.

Florian Kohfeldt sah allerdings nicht nur Negatives in der Partie, die ohne Schlüsselspieler wie den noch lange verletzten Fin Bartels oder die kurzfristig ausgefallenen Max Kruse und Zlatko Junuzovic bestritten werden musste: Schließlich konnte Ishak Belfodil zum vielleicht ersten Mal seit seinem Wechsel im Sommer über 90 Minuten überzeugen, auch die Variante mit Theodor Gebre Selassie in offensiverer Rolle funktionierte gar nicht schlecht. „Der Ausgleich war nicht abzusehen, wir haben das Spiel kontrolliert“, resümierte Kohfeldt nach der ersten Enttäuschung.

Neues Personal wolle er der dünnen Personaldecke zum Trotz daher nicht einfordern. „Es wird von mir definitiv keine Forderungen nach Neuzugängen geben“, betonte Kohfeldt im Anschluss an die Partie. Schließlich bestehe auch noch Hoffnung, dass Kruse und Junuzovic am Mittwoch im Pokal gegen Freiburg (Anstoß 18.30 Uhr) wieder mit von der Partie sein könnten. Eine konkrete Prognose sei nicht möglich, aber „wir werden bis zum letzten Moment darum kämpfen, dass sie spielen können“, so Kohfeldt. Ein längerer Ausfall der beiden schwer ersetzbaren Leistungsträger ist also nicht zu erwarten, der Bremer Kader dürfte bald wieder an Qualität und Tiefe gewinnen.

Dass aber überhaupt keine Verstärkung im Winter zur Mannschaft stößt, ist damit nicht endgültig gesagt: „Wir schauen uns natürlich um, so wie jeder andere Verein auch“, schränkte Werders Chefcoach ein. (mw)