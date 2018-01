Zum Abschied bat Izet Hajrovic zur Schnitzeljagd. Hajrovic, aufgrund von Verhandlungen mit einem neuen Arbeitgeber am Dienstag vom Training freigestellt, postete im Laufe des Tages via Instagram Fotos aus einem Hotelflur. Mal alleine, mal mit Frau Leyla. Auffällig waren neben Hajrovic' beeindruckend großer Uhr und der glänzenden Gürtelschnalle von Gucci die Bilder an den Wänden des Flurs. Der Einrichtung nach war es eindeutig ein teures Hotel. In einschlägigen Fußball-Foren wurde fleißig gerätselt: Wo ist Hajrovic?

Viele tippten auf die Schweiz, einige auf Italien. Auch Rotenburg an der Wümme wurde genannt, aber die großen Zeiten des Rotenburger SV liegen lange zurück. Frank Baumann wollte das Geheimnis nicht lüften, wohin es Hajrovic zieht. „Vom Ort des Treffens lassen sich keine Rückschlüsse auf den künftigen Verein ziehen. Es kann in alle Himmelsrichtungen gehen“, sagte Baumann. Eine schnelle Entscheidung werde es nicht geben. „Das Treffen diente beiderseits dem Kennenlernen“, so Baumann. Es gebe aber auch noch andere Interessenten.

Enormes Sparpotenzial

In Bremen hat Hajrovic es nie geschafft, sich unentbehrlich zu machen. Zwischenzeitlich wurde er an SD Eibar nach Spanien verliehen, seine Karriere hat auch dieser Schritt nicht in Schwung gebracht. Hajrovic und Werder, das passte nie zusammen. Sportlich macht ein vorzeitiger Abschied Sinn, finanziell würde er Werder neue Möglichkeiten öffnen. Mit rund 1,8 Millionen Euro pro Jahr hat Hajrovic ein enorm hohes Garantiegehalt. Zuzüglich Prämien, etwa für einen Platz im Kader, kann er wohl auf 2,2 Millionen kommen. Immerhin die Hälfte davon könnte Werder einsparen.

Ein nettes Sümmchen, das Werder an anderer Stelle gut gebrauchen könnte, beispielsweise bei einem neuen Stürmer. Nicht unüblich ist allerdings, dass der abgebende Klub einen Teil des Gehalts weiterbezahlt, falls der neue Klub nicht in der Lage (oder willens) ist, Gehälter dieser Größenordnung zu tragen.