Möglicherweise wird die Rückrundenpartie von Werder gegen Frankfurt verlegt. (nordphoto)

Wird Werders Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt verlegt? Eigentlich sollten die Hessen am kommenden Sonntag ab 18 Uhr im Weserstadion auf die Bremer treffen, nun sorgt die Europa League für terminliche Schwierigkeiten. Da das Rückspiel der Frankfurter in Salzburg am Donnerstagabend aufgrund einer Orkanwindwarnung auf Freitag, 18 Uhr, verschoben wurde, bliebe anschließend nicht allzu viel Zeit für die Eintracht zur Regeneration. Nach WESER-KURIER-Informationen prüft der Verein nun, ob sich die Bundesliga-Begegnung auf einen späteren Termin verschieben lässt.

Die endgültige Entscheidung fällt die Deutsche Fußball-Liga (DFL) am Freitag, wie der Ligaverband mitteilte. Als Ausweichtermin bieten sich mehrere Möglichkeiten. So könnte die Bundesliga-Partie unter anderem am kommenden Montag, 2. März, stattfinden, um zwischen Abpfiff der Europapokalpartie und dem Anpfiff beim Duell in der Liga den obligatorischen Minimalabstand von 48 Stunden zu gewährleisten. Am Mittwoch, 4. März, steht allerdings auch schon wieder das Pokalspiel der Bremer in Frankfurt an. Eine Verlegung in einen der kommenden Monate ist ebenfalls möglich, wenngleich dann der Faktor der Wettbewerbsverzerrung kein unwesentlicher sein könnte. Alternativ könnte auch die Anstoßzeit am Sonntag nach hinten verlegt werden.