Stefan Ruthenbeck (dpa)

Der 1. FC Köln wittert wieder Morgenluft. Der HSV und Wolfsburg verloren am Samstag ihre Spiele, Mainz unterlag bereits am Freitag. Bei einem Sieg gegen Werder könnten die Kölner bis auf fünf Punkte an den Relegationsplatz heranrücken. "Der Spieltag hat uns Möglichkeiten gegeben. Die wollen wir nutzen! Die Aufgabe ist schwer und spannend, aber brutal interessant", sagte Kölns Trainer Ruthenbeck während der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Werder.

Schon ein Punkt würde dem FC reichen, um den letzten Platz an die Hamburger abzugeben. "Es wird Zeit für die Belohnung, einfach mal einen Spieltag nicht Achtzehnter zu sein", so Ruthenbeck. Bei dem Versuch in Bremen etwas Zählbares zu ergattern, setzt der Trainer auch auf die Werder-Legende Claudio Pizarro. Der Peruaner schoss am vergangenen Spieltag sein erstes Tor für die Kölner und könnte gegen Werder erneut in der Startelf stehen. "Er bringt mit seiner Erfahrung Ruhe ins Spiel, das tut uns gerade gut. Es spricht nichts dagegen, dass er wieder beginnt", sagte Ruthenbeck.

Ebenfalls mit von der Partie wird Jonas Hector sein. Der Kölner Kapitän, der gegen Stuttgart am vergangenen Wochenende einen Schlag abbekommen hatte, meldete sich rechtzeitig wieder fit. Gleiches gilt für Christian Clemens. Damit stehen den Kölnern bis auf den Stürmer Sehrou Guirassy (Sprunggelenks-OP) nahezu alle Spieler zur Verfügung.