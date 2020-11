Die Hände auf den Rücken und rein in den Zweikampf. Abwehrspieler wie Milos Veljkovic müssen im Strafraum ganz besonders aufpassen, damit gegen sie kein Handspiel gepfiffen wird. (gumz/nph)

Es ist ein Thema, das nicht nur die Bundesliga beschäftigt. Quer über den Kontinent wird darüber diskutiert, ob es momentan zu schnell, zu einfach einen Elfmeter gibt. Im deutschen Fußball-Oberhaus sind an den bisherigen sieben Spieltagen bereits 30 Strafstöße verhängt worden. Noch nie in der Historie war der Wert zu diesem Zeitpunkt einer Saison derart hoch. Insgesamt 28 Versuche vom Punkt sind dabei verwandelt worden, auch das ist eine neue Bestmarke. Allein sieben Elfmeter gab es nach (vermeintlichen) Handspielen, nur vor sieben Jahren war die Zahl noch höher.

Und so wird fleißig gerätselt, wo denn wohl die Gründe für diese Rekordjagd liegen. Ein Knackpunkt dürfte die Auslegung der Handspielregel sein. Im Vorfeld der vergangenen Saison wurden die Vorgaben modifiziert, seither herrscht nicht selten Ratlosigkeit im Strafraum, auf den Trainerbänken und vor dem Fernseher. „Das ist ein Thema, über das man lange diskutieren kann“, sagt auch Clemens Fritz, Werders Leiter Profifußball. „Ich war schon damals kein Freund davon, als es damit losging, dass die Hände der Verteidiger auf den Rücken gingen. Als Spieler weiß man mittlerweile gar nicht mehr, was man darf und was nicht, weil es immer wieder neue Änderungen gibt.“ Einer, der mitunter mittendrin in diesem Tohuwabohu ist, ist Ömer Toprak. Als Abwehrspieler segeln ihm zwangsläufig Bälle um die Ohren. Tore zu verhindern ist eigentlich schon Aufgabe genug, doch damit ist es längst nicht mehr getan. „Es ist definitiv schwierig. Man kann die Hand ja auch nicht abschneiden“, sagte der 31-Jährige. „Als Spieler versucht man, etwas vorsichtiger zu sein, letztendlich können wir da aber auch nicht viel machen.“

Baldige Änderung möglich

Deshalb hoffen sie bei Werder, dass an anderer Stelle für mehr Klarheit gesorgt wird. Clemens Fritz wünscht sich wie viele andere auch eine einheitliche Linie der Schiedsrichter. „In dieser Saison wird gesagt, dass wenn der Ball oben an den Trikotärmel geht, ist es kein Handspiel. Berührt der Ball den Arm knapp unter dem Ärmel, dann ist es ein Handspiel“, schildert er. „Da habe ich aber schon in dieser Saison Szenen in der Bundesliga gesehen, wo das anders interpretiert wurde. Das verwirrt, niemand weiß so hundertprozentig genau, was eigentlich richtig oder falsch ist.“

Womöglich gilt das auch für die Schiedsrichter. Durch die Unterstützung des Video-Assistenten neigen sie zwar nicht nur bei Handspielen vermehrt dazu, auf den Elfmeterpunkt zu zeigen, ihnen dadurch die Alleinschuld an der Strafstoßflut zu geben, wäre jedoch zu kurz gedacht. Das wurde auch auf höchster europäischer Verbandsebene registriert. Uefa-Präsident Aleksander Ceferin hat daher kürzlich die Rückkehr zur vorherigen Handspielregel angeregt. Dabei solle wieder im Vordergrund stehen, ob ein Handspiel beabsichtigt oder unbeabsichtigt passierte. Das International Football Association Board (IFAB), die obersten Regelhüter des Fußballs, werden den Vorschlug nun prüfen, wie Fifa-Chef Gianni Infantino bereits bestätigte. Nicht nur in Bremen dürften sie die Ergebnisse dieser Gespräche mit Spannung erwarten.