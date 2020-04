Normalerweise sitzt er in Flugzeugen oder Autos, um von einem Spiel zum nächsten zu reisen. Als Leiter der Scouting-Abteilung, seit Ende November die neue Aufgabe von Clemens Fritz, reißt er in der Regel viele, viele Kilometer herunter mit dem Ziel, Werder künftig ein bisschen besser zu machen. Aber was ist schon normal in diesen Zeiten, fast nichts. Deshalb sitzt Fritz aktuell gerade wie so viele im Homeoffice und versucht, aus seinem Haus in Bremen Mitte das zu tun, was eine Scouting-Abteilung in diesen Tagen eben noch tun kann.

„Wir schauen Spiele„, sagt Fritz. Nicht die vielen Partien aus der Historie des Fußballs, die gerade als Ersatzprogramm überall gezeigt werden. Pokalfinals oder andere Höhepunkte der Vergangenheit. Fritz und seine Abteilung schauen andere Partien. „Wir haben Spieler, die wir verfolgen, die wir auf dem Zettel haben. Die schauen wir an und scouten sie durch.“ Hinzu kommen Profis, die eigentlich gar nicht beobachtet werden, die eher zufällig in den Fokus geraten. Und natürlich die, die durch die vielen Berater angeboten werden. Über diverse Plattformen haben alle Klubs weltweit Zugriff auf unendlich viel Videomaterial. Nur der Live-Eindruck fällt durch den Wegfall der Fußballspiele weg.

Es gibt eine Menge Fragezeichen

Betrachtet man die Situation positiv, bleibt endlich mal Zeit, Spieler deutlich genauer zu beobachten, als das gewöhnlich der Fall ist. „Wir scouten weniger Spieler, diese dafür aber intensiver. Die Reisen, die viel Zeit kosten, fallen weg. Dadurch haben die Zeit, uns intensiver mit einzelnen Spielern zu beschäftigen„, erklärt Fritz. Am Ende gehe es darum, die Spieler so gut und so exakt analysiert zu haben, „dass wir für Florian und Frank Empfehlungen aussprechen können“.

Dann übernehmen Sportchef und Trainer. Baumann und Kohfeldt führen Gespräche mit den Wunschspielern, sie entscheiden, wer am Ende geholt wird oder nicht. So ist es zumindest bisher gewesen. Wie es jetzt wird, die kommende Saison zu planen, weiß niemand. „Es ist für alle eine große Herausforderung. Niemand weiß, ob wir die Saison zu Ende spielen oder nicht. Was passiert eigentlich? Was haben wir an finanziellen Mitteln zur Verfügung? Da sind eine Menge Fragezeichen„, sagt Fritz. Antworten gibt es wenig bis gar keine. „Das macht es nicht einfacher.“

Jeder Klub hat Probleme

Szenarien gibt es reichlich. Einen Abbruch der Saison eben so wie ein Ende bis zum 30. Juni, das im 3-Tages-Rhythmus erspielt wird. Möglich ist auch, dass die Saison bis in den September gezogen wird, Hauptsache, sie wird nicht abgebrochen. Zur Diskussion steht auch eine veränderte Transferperiode. Verlängert, verkürzt, oder dass diese komplett entfällt. Das sind die vielen Fragezeichen, auf die Fritz anspielt. Er selbst bezeichnet sie als Herausforderungen, die es zu bestehen gelte. Auf jedes Szenario will er mit seiner Abteilung eine Antwort liefern. Es gehe darum, „dass wir für auf Eventualitäten vorbereitet sind".

Das klingt gut, ist bei genauer Betrachtung aber nur schwer möglich. Alles ist im Fluss, die Aufgabenstellung verändert sich schnell und konstant. Wenn es etwas Tröstliches gibt, dann die Tatsache, dass es allen Klubs genau so geht. Der FC Bayern oder Dortmund haben dieselben Probleme wie Werder, Frankfurt oder Freiburg. Nahezu jeder Klub hat sich einen Transferstopp auferlegt, so ist es zu lesen. „Es ist für jeden schwierig", sagt Fritz. In der Krise sind plötzlich alle Klubs gleich.

Der Markt war ziemlich aufgebläht

Weil niemand weiß, wie sich der Transfermarkt, also die Werte der Spieler entwickeln, wie viel Geld vom Fernsehen kommt oder den Sponsoren, gibt niemand welches aus. „Momentan ist eine Ungewissheit vorhanden„, sagt Fritz, wenn er über die Atmosphäre innerhalb der Branche spricht. Wie viel Werder in Transfers investieren kann, sei völlig offen: „Wir wissen nicht, was wir im Sommer zur Verfügung haben.“

Veränderungen wird es geben, da sind sich die Experten einig. Die Frage ist, wie gravierend sie werden. Es könnte ja sein, dass der Markt im Mai wieder anspringt und alles so weitergeht wie bisher. „Dann hatte man jetzt nur ein Tief, wie es an der Börse auch mal vorkommt„, sagt Fritz. Je länger die Spielpause dauert, desto tiefgreifender wären die Folgen. Die müssen keinesfalls schlecht sein, im Gegenteil. „Für die Zukunft könnte es gut sein, wenn aus dem Markt etwas die Luft rausgeht. Es ist ja kein Geheimnis, dass er ziemlich aufgebläht war. Wenn man sieht, was für Ablösesummen in den vergangenen Jahren gezahlt wurden und wie sich die Gehälter entwickelt haben, tut es dem Markt ganz gut, dass jetzt etwas die Luft raus gelassen wird.“

Werder würde das auch betreffen. Der Marktwert Milot Rashicas dürfte sinken beziehungsweise die Bereitschaft anderer Klubs, 35 oder 40 Millionen Euro für ihn zu zahlen. Der Job von Fritz ist es, Werder darauf vorzubereiten. Zu beneiden ist er darum nicht.