Diese Spieler wollte Werder vor der Saison holen und scheiterte damit aus unterschiedlichen Gründen: Michael Gregoritsch, Nabil Bentaleb, Marko Grujic. Welche Spieler der Verein nun im Winter ins Visier nimmt, wird spannend. (nordphoto/dpa)

Jean-Julien Beer meint: im Sturm

Bei Werder wurde in der Sommerpause vor allem die Defensive verstärkt, auch wenn man das Wort kaum benutzen mag nach dieser Hinrunde mit ihren unglaublichen 41 Gegentoren. Erst wurde der zuvor nur ausgeliehene Abwehrspieler Marco Friedl von den Bayern gekauft, dann kamen Ömer Toprak (Innenverteidiger von Dortmund) und Michael Lang (Außenverteidiger von Gladbach) auf Leihbasis. Damit reagierte Werder auf die vielen Verletzten.

Inzwischen stehen neun Verteidiger im Kader, Werder hat aber immer noch keine sichere Abwehr. Jetzt den zehnten Abwehrspieler zu holen, ist zwar verlockend – doch Werder braucht vor allem Siege, und dafür möglichst viele Tore. Deshalb muss sich die Durchschlagskraft in der Offensive verbessern. Niclas Füllkrug (Kreuzbandriss) wird auch in der Rückrunde nicht spielen können, Yuya Osako ist kein klassischer Mittelstürmer von Bundesliga-Format.

In der Offensive darf Werders (Über-)­Leben aber nicht von Milot Rashica abhängen. Wehe, wenn er sich noch einmal länger verletzt! Weil Josh Sargent und Johannes Eggestein eher stagnieren, braucht Bremen einen treffsicheren Stürmer. Im letzten Transferfenster vor einer EM kommt immer Bewegung in den Transfermarkt, weil viele Nationalspieler dringend noch einen Stammplatz ergattern wollen. Für Werder bietet sich dadurch die Chance auf ein interessantes Leihgeschäft.

Malte Bürger meint: im Mittelfeld

Es sind Namen, auf die andere Bundesligisten durchaus neidisch blicken: Davy Klaassen, Nuri Sahin, Maximilian Eggestein, Leonardo Bittencourt – Werder hat wahrlich schon unprominenteres Personal im Mittelfeld gehabt. Die bisherige Hinrunde hat allerdings brutal gezeigt, dass der positive Klang noch lange kein Garant für kontinuierliche Qualität ist.

In Werders Zentrale krankt es an mehreren Stellen. Gerade hier fehlt es momentan an Tempo, Ballsicherheit, Zweikampfhärte und Raffinesse. Und je tiefer die Bremer in die Krise schlidderten, desto schwerer fiel es allen Beteiligten, selbst die Basisaufgabe eines sicheren Passspiels zu bewältigen. Kurzum: Im Grunde muss eine eierlegende Wollmilchsau her, um die Schieflage zu beheben. Nur ist die nicht bezahlbar.

Also braucht es eine andere Lösung, denn passieren muss etwas. Kevin Möhwald, der ein belebendes Element sein könnte, fällt noch lange aus. Philipp Bargfrede, der seine Stärken schon bewiesen hat, ist zu anfällig für Verletzungen, um Planungssicherheit zu bieten. Doch genau die braucht Werder. Es gibt nichts Schlimmeres als einen Mangel an Alternativen. Deshalb sollte der Verein dieses Mal bei den Transfers nicht auf Namen achten und gesundheitliche Risiken in Kauf nehmen, sondern auf die unmittelbaren Bedürfnisse. Manchmal genügen zwei kleinere Puzzleteile, um ein großes Bild wieder in vollem Glanz erstrahlen zu lassen.

Christoph Bähr meint: in der Abwehr

Um zu sehen, wo Werder in der Winterpause am dringendsten eine Verstärkung braucht, muss man nicht lange Statistiken wälzen. Es genügt ein kurzer Blick auf die Tabelle und die Zahl 41. So viele Gegentore haben die Bremer kassiert, mehr als jedes andere Bundesliga-Team. Klar, auch das Mittelfeld arbeitet schlecht nach hinten, aber es fehlt vor allem ein Abräumer im Abwehrzentrum. Jemand, der Fehler der anderen ausbügelt, Eckbälle wegköpft und Stürmern Respekt einflößt.

Wäre der Transfermarkt eine Wunschbox, dann sollte Werder einen schnellen, kopfballstarken Innenverteidiger holen, der im Idealfall auch auf den Außenbahnen aushelfen kann. Mit Theo Gebre Selassie und Ludwig Augustinsson fallen schließlich die Stamm-Außenverteidiger erst einmal aus.

Rein quantitativ hat Werder genug Abwehrspieler, keine Frage. Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Niklas Moisander und Ömer Toprak nach ihren ständigen Verletzungen die Rückrunde durchspielen? Ohne die beiden fehlt die nötige Qualität in der Innenverteidigung, das hat die Hinrunde bewiesen. Vielleicht ließe sich ja einer der vorhandenen Verteidiger verkaufen oder verleihen, um Platz für einen neuen Mann zu schaffen? Kevin Vogt ist bei der TSG Hoffenheim unzufrieden. Und in England war zu lesen, dass der FC Southampton den Ex-Bremer Jannik Vestergaard verleihen möchte. Das nur mal so nebenbei.

Christoph Sonnenberg meint: Mentalität muss her

Wer über potenzielle Verstärkungen in der Winterpause für Werder nachdenkt, landet sehr schnell bei der Frage: Not ist da, aber wo ist sie am größten? Sinn ergeben würden Verstärkungen in allen Bereichen. Ein Innenverteidiger, der die unsichere Abwehr stabilisiert. Ein spielstarker Achter, der aus dem defensiven Mittelfeld für Struktur sorgt. Und ein Stoßstürmer, der die dringend benötigten Tore erzielt, während der verletzte Niclas Füllkrug an seiner Rückkehr arbeitet.

Was die wichtigste Verstärkung wäre? Ein Spieler, der die richtige Mentalität ­mitbringt!

Die Position ist meiner Ansicht nach zweitrangig, Bedarf gibt es schließlich überall. Es muss natürlich jemand sein, der eine gewisse spielerische Qualität mitbringt, um den Bremer Fußball umzusetzen. Es muss aber auch jemand sein, der sich in den Wind stellt und dabei nicht einknickt. Der die anderen mitreißt und physische Präsenz ausstrahlt. Der sich von einem Rückstand nicht beeindrucken lässt und im harten Abstiegskampf vorangeht.

Das sind Eigenschaften, die meist Spieler mit einer gewissen Erfahrung mitbringen. Werder sollte also in der Winterpause auf dem Transfermarkt weniger nach einem Profi mit Entwicklungspotenzial und großen Perspektiven suchen, sondern nach einem, der als Sofort-Hilfe geholt ­werden kann.