Natürlich muss Frank Baumann das sagen, was am Montagabend überliefert wurde. „Wir haben uns sowohl in der Breite als auch in der Spitze des Kaders verbessert“, sagte er. Also in etwa das, was von allen anderen sportlichen Verantwortlichen der Liga nach dem letzten Transfertag resümiert wird. Aber wo genau ist eigentlich Platz für Leonardo Bittencourt bei Werder?

Bittencourt ist ein eher schmächtiger Spieler mit einem tiefen Körperschwerpunkt, der dadurch im Dribbling für den Gegenspieler schwer zu greifen ist. Mit kurzen, wendigen Bewegungen löst er auch Situationen in engen Räumen spielerisch und zeigt sich je nach Einsatzgebiet sehr gerne zwischen den gegnerischen Linien – wo er sich dann in der entsprechend günstigen Stellung anbietet, um gleich mit dem ersten Kontakt Druck nach vorne zu entwickeln.

Das dürfte eine seiner herausragenden Eigenschaften sein, den ersten Impuls ohne Angst nach vorne zu entwickeln und ins Eins-gegen-Eins zu gehen. Eine Geschmacksrichtung, die im recht passlastigen Bremer Spiel bisher etwas fehlte, beziehungsweise durch Milot Rashicas Ausfall verloren gegangen ist. Bittencourt ist kreativ, macht auch mal verrückte Dinge und sieht Lösungen, die andere nicht sofort erkennen. Und er bringt eine große Portion Emotionalität und Leidenschaft ein. Im ansonsten eher braven Bremer Kader tut einer, der auch mal polarisiert und den Gegner und die Fans vielleicht ein bisschen provoziert, wohl ganz gut.

Bittencourt bringt mehr Kreativität

Diese individuellen Fertigkeiten muss das Trainerteam nun in ein gruppen- und mannschaftstaktisches Korsett stecken. In Hoffenheim war Bittencourt als Startspieler auf der Acht gesetzt. Kam er von der Bank, war er eher ein Rollenspieler, der auch auf dem Flügel zu finden war oder zentral hinter den Spitzen. Im Grunde dürften das auch die Einsatzgebiete sein, in denen Florian Kohfeldt mit ihm plant. Ähnlich wie bei Michael Lang, der von der Bremer Blaupause Borussia Mönchengladbach kam, dürfte auch Bittencourt nur wenige Anlaufprobleme haben.

Die vielen Verletzten haben den Kader ordentlich umgewälzt. Ein zusätzlicher Achter war eigentlich nicht die Baustelle, die es zu schließen galt. Im Vergleich zu Maximilian Eggestein und Davy Klaassen bringt Bittencourt mehr Kreativität mit, startet mit dem Ball am Fuß gute Läufe, ist aber auch bedeutend schwächer im Defensivzweikampf. Für die Balance im Spiel gegen den Ball ist das ein Nachteil, in den Momenten nach einem eigenen Ballverlust aber nicht zwingend: Bittencourt ist ein Spieler der Generation Gegenpressing und Umschaltspiel, hat seine ersten Bundesliga-Schritte bei Jürgen Klopp getan.

Systemumstellung auf Dreierkette?

Für Werder könnte das eine Rochade im Mittelfeld bedeuten. Eggestein ist auf Sicht definitiv eine Option für die Sechs, Bittencourt würde dann dessen Position im rechten Halbraum übernehmen. Auch als zwischenzeitlicher Rashica-Ersatz kommt er in Frage. Und dann gibt es da noch eine ganz andere Überlegung: Wegen des langfristigen Ausfalls von Ludwig Augustinsson und weil Marco Friedl zwar ein ordentlicher Halb- oder Innenverteidiger ist, in der Offensive aber nicht den ganz großen Druck ausüben kann, könnte die Dreierkette wieder in Mode kommen. „Ich glaube, dass sie deutlich mehr eine Option wird, weil wir nun ganz andere Spielertypen vorn zusammenstellen können“, hatte Kohfeldt bereits jüngst gesagt.

Damit könnte Theodor Gebre Selassie zurück auf die rechte Außenbahn und Bittencourt ginge auf die linke Seite. Als Rechtsfuß, der eher über explosive Momente kommt, nicht eben optimal. Andererseits aber eine frische Idee, die einige Mitspieler wieder für ihre angestammten Positionen freimachen würde und Bittencourt immer auch die Option verschafft, mit dem Ball am Fuß nach innen zu ziehen und als Schienenspieler eine Qualität einzustreuen, die andere Außenbahnspieler nicht mitbringen.