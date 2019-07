Wie sich die Aussagen doch ähneln. „Ich wusste, dass ich mich hier wieder wohlfühlen werde“, erklärte Werder-Zugang Niclas Füllkrug kürzlich bei seiner Vorstellung. Drei Jahre ist es her, da sagte ein gewisser Max Kruse: „Ich genieße es, wieder hier zu sein.“ Und vor etwa 23 Jahren sprach Andreas Herzog: „Bei Werder macht es einfach wieder Spaß.“ Die drei Genannten haben Werder allesamt verlassen, sind dann aber früher oder später an die Weser zurückgekehrt – und es gibt noch viel mehr Beispiele dafür, dass Bremen eine besondere Anziehungskraft auf frühere Spieler haben muss. Mit Martin Harnik und Claudio Pizarro, der sogar insgesamt dreimal zu Werder zurückkam, stehen neben Füllkrug zwei weitere Rückkehrer im aktuellen Kader.

Auch Torsten Frings zog es einst zurück nach Bremen, genauso wie Tim Borowski oder in der jüngeren Vergangenheit Felix Wiedwald. Als Niclas Füllkrug danach gefragt wurde, warum immer wieder Spieler zu Werder zurückkehren, sagte der Stürmer lachend: „Werder gibt die Spieler zu falschen Zeitpunkten ab.“ Ein Scherz, der auch ein bisschen Wahrheit enthielt. Füllkrug ging nämlich 2013 nicht ganz freiwillig: Er wurde erst an Greuther Fürth verliehen und dann nach Nürnberg verkauft, weil er keine Perspektive bei den Profis hatte. Auch Kruse und Harnik wollten die Bremer einst abgeben, beide entwickelten sich woanders zu guten Bundesligaspielern. Füllkrug hat seine Bundesliga-Tauglichkeit inzwischen ebenfalls bewiesen – und der Zeitpunkt für eine Rückkehr war in diesem Jahr perfekt. „Jetzt hat Werder wieder einen anderen Stellenwert in der Bundesliga als noch vor ein paar Jahren, und ich habe auch einen anderen Stellenwert als damals“, erklärte der 26-Jährige.

Lob für die Fans

So weit zu seinen persönlichen Motiven, es gibt aber auch noch andere Faktoren, die erklären, warum eine Rückkehr an die Weser attraktiv ist. Füllkrug führte die Fans an. Aber spielen die wirklich eine Rolle in einer Fußballwelt, in der es inzwischen vor allem um Millionenbeträge geht? Ja, versicherte der Angreifer. „Die Fankultur bei Werder ist bekannt und beliebt bei anderen Vereinen. Auch unter den Spielern wird geredet.“ Jeder, der im Weserstadion gespielt habe, wolle dort wieder spielen. Untermauert werden Füllkrugs Aussagen von einer Umfrage des „Kicker“ unter den Bundesliga-Profis: Dort landete das Bremer Stadion in Sachen Stimmung auf Rang drei.

Werder hat also Fans, die für ein Wohlfühlklima sorgen, auch weil sie bei Misserfolgen nicht sofort auf die Spieler losgehen. Dazu hat sich der Verein bei aller Professionalisierung etwas Familiäres bewahrt, das kommt bei vielen Profis gut an. Füllkrug etwa freute sich riesig, dass er in Bremen frühere Jugendtrainer und Wegbegleiter wiedertraf, weil diese immer noch bei Werder arbeiten. Er weiß mittlerweile, dass solch ein Wohlfühlklima nicht selbstverständlich ist. „Bei Hannover 96 gab es leider über die Jahre viel Chaos“, blickte Füllkrug zurück. „Auf das Familiäre bei Werder habe ich mich sehr gefreut. Das zeichnet den Verein aus. Du weißt bei Werder, dass du immer zurückkommen und dich gut fühlen kannst.“