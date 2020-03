Wohninvest zahlt seit Saisonbeginn für die Namensrechte am Weserstadion. (nordphoto)

Klaus Filbrys Ankündigung kam überraschend: Während viele Werder-Sponsoren massiv unter der Corona-Krise leiden, ist ein Werbepartner sogar bereit, künftig mehr zu investieren. Er freue sich sehr über dieses „antizyklische Verhalten“, sagte Werders Vorsitzender der Geschäftsführung. Trotz aller Freude musste sich Filbry aber noch zurückhalten. Den Namen des Sponsors wollte er am Donnerstag nicht verkünden, weil der Vertrag zwar ausgehandelt, aber bislang nicht unterschrieben sei. Filbry ließ sich lediglich entlocken, dass es um ein Unternehmen gehe, das bereits ein wichtiger Sponsor sei. Nach WESER-KURIER-Informationen handelt es sich um Wohninvest.

Seit Saisonbeginn zahlt das Immobilienunternehmen aus Fellbach bei Stuttgart drei Millionen Euro pro Jahr für die Rechte am Stadionnamen. Der Kontrakt läuft zehn Jahre und hat somit ein Gesamtvolumen von 30 Millionen Euro. Wie viel mehr Geld Wohninvest im Zuge der neuen Vertragsschließung an Werder zahlen wird, ist bislang ebenso wenig bekannt wie weitere Details des Deals. Michele Vulcano, der PR-Chef bei Wohninvest, wollte die Angelegenheit auf Nachfrage nicht kommentieren. In Zeiten der Corona-Pandemie sei dies unangebracht. „Momentan ist nur wichtig, sich bei all den Leuten zu bedanken, die das System am Laufen halten.“

Für Wohninvest bietet sich aktuell die Chance, Werder in einer äußerst schwierigen Phase den Rücken zu stärken. Die Bundesliga pausiert, wann es weitergeht, ist völlig unklar. Werder fehlen unter anderem eingeplante Einnahmen aus dem Fernsehgeld-Topf und aus dem Kartenverkauf. Wenn Wohninvest nun mehr investiert, dürfte das bei einigen Werder-Fans gut ankommen. Bislang ist das Immobilienunternehmen in Teilen der Fanszene sehr unbeliebt. Dass das Weserstadion seit Saisonbeginn offiziell „Wohninvest Weserstadion“ heißt, kommt bei vielen Anhängern nicht gut an. Insbesondere die Ultras protestierten immer wieder gegen den Sponsor, bezeichneten Wohninvest etwa als „Immobilienhaie“. Beim Pokalspiel gegen Heidenheim kam es im Oktober 2019 nach einem Streit um ein entferntes Anti-Wohninvest-Banner sogar zu einem Polizeieinsatz. Trotz all dieser Probleme sieht nun aber alles danach aus, dass die Partnerschaft zwischen dem Immobilienunternehmen und Werder nicht nur Bestand hat, sondern sogar ausgebaut wird.

„In guten wie in schlechten Zeiten“

Ebenfalls nicht sonderlich beliebt in Fankreisen ist Werders Trikotsponsor Wiesenhof. Der Geflügelproduzent aus Visbek arbeitet schon seit 2012 mit dem Bundesligisten zusammen und verlängerte den Vertrag im vergangenen Jahr bis 2022. Durch diesen neuen Kontrakt, der ab Sommer 2020 läuft, erhält der Verein mehr Geld von Wiesenhof: Waren es bislang 7,3 bis 7,5 Millionen Euro im Jahr, so werden es bald mehr als acht Millionen Euro sein. Wiesenhof teilte auf WESER-KURIER-Anfrage mit, dass das Unternehmen zu diesem Vertrag stehe und „Werder Bremen als Hauptsponsor wie vereinbart unterstützen wird“.

Trotz der ungewissen Lage aufgrund der Corona-Krise werden die Zahlungen im vollen Umfang fließen, erklärte das Unternehmen. „Wir können Werder schon heute versichern, dass wir keine Kompensation für mögliche entgangene Werbeleistungen durch Geisterspiele oder Spielausfälle fordern werden und hinter dem Verein und der Mannschaft stehen. Eine Partnerschaft geht man ein, weil man in guten wie in schlechten Zeiten zusammensteht. So verstehen und leben wir auch unsere Partnerschaft mit Werder Bremen.“

Ich setze die Vorgaben der Regierung um, bleibe zu Hause und hoffe, dass wir schnellstmöglich wieder auf dem Platz sein können. Grundsätzlich besteht unser Programm aus Lauf- und Kraftübungen. Zum Glück habe ich aber einen Garten. Also habe ich mir Tore bestellt mit einem Tornetz, von dem der Ball zurückprallt. So kann ich zwischendurch auch immer mal ein kleines Fußballtraining absolvieren. Wann wir wieder mit der Mannschaft trainieren können, ist ja noch völlig offen. Die österreichische Bundesliga soll im Mai wieder spielen. Wir hoffen alle, dass das möglich ist. Erst einmal gelten in Österreich aber die Ausgehverbote, und die halte ich auch ein, weil es dringend nötig ist.

Wie

Dass ich kein Mannschaftstraining habe und nicht Fußball spielen kann, ist für mich persönlich am schlimmsten, aber da gibt es natürlich viel Schlimmeres. Für mich persönlich ist das alles gut erträglich.

Ich stehe immer früh auf und absolviere am Vormittag mein Trainingsprogramm. Dann koche ich was mit meiner Freundin. Vielleicht schauen wir uns mal einen Film an. Und ich muss zugeben, dass ich momentan auch recht viel Zeit an der Playstation verbringe. Insgesamt vergeht die Zeit recht schnell, und ich langweile mich nicht.

Ich habe zu mehreren Mitspielern regelmäßig Kontakt. Man fragt natürlich immer mal nach, wie es den anderen geht und ob alle gesund sind.

In meinem Umfeld ist bisher niemand erkrankt. Ich persönlich halte alle Regeln ein und daher glaube ich nicht, dass ich mich anstecke. Angst davor habe ich nicht. Am wichtigsten ist natürlich auch, dass wir andere nicht anstecken. Gerade ältere Menschen sind ja gefährdet. Natürlich bin ich jetzt für meine Großeltern da, wenn sie mal Hilfe brauchen.

Momentan gibt es keinen Kontakt nach Bremen. Werder und überhaupt die ganze Welt hat momentan andere Probleme. Die Gesundheit steht im Vordergrund. Jeder sollte jetzt einfach auf sich aufpassen, zu Hause bleiben und schauen, dass er gesund bleibt.

Die Ungewissheit ist für mich kein Problem. Ich möchte einfach wieder auf dem Platz stehen, das ist aktuell wichtig. Jeder von uns will bald wieder Fußball spielen. Dann möchte ich die Saison mit dem Wolfsberger AC fertig spielen und hoffe, dass wir die Spielzeit gut abschließen können. Was im Sommer passiert, werden wir später sehen. Ich mache mir da keinen Stress oder Druck.

Rufen Sie ab und zu mal Ihren Berater oder Frank Baumann an und fragen nach.

Die haben alle momentan auch andere Sorgen. Normalerweise bin ich sehr ungeduldig, aber in dieser Zeit jetzt ist es für mich kein Problem, etwas zu warten.