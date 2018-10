Der VfL Wolfsburg muss am Freitagabend (20.30 Uhr) gegen Werder auf Ignacio Camacho verzichten. Das berichtet der „Sportbuzzer“. Demnach habe der defensive Mittelfeldspieler nicht im Bus gesessen, als sich die Wolfsburger am Donnerstagnachmittag auf den Weg nach Bremen machten. Camacho hatte das Mannschaftstraining am Mittwoch wegen Adduktoren-Problemen abbrechen müssen. Der Spanier ist eine wichtige Säule im Team von Coach Bruno Labbadia, hat in dieser Bundesliga-Saison bislang keine Minute verpasst.

Im defensiven Mittelfeld ist der VfL nach dem Ausfall von Josuha Guilavogui (Kreuzbandriss) ziemlich dünn besetzt. Als Camacho-Ersatz kommt der gelernte Innenverteidiger Marcel Tisserand infrage. Möglich ist auch, dass Maximilian Arnold und Elvis Rexhbecaj eine Doppel-Sechs bilden.

