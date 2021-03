Wolfsburgs Geschäftsführer Jörg Schmadtke (r., hier mit Sportdirektor Marcel Schäfer) ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden. (Swen Pförtner/dpa)

Wolfsburgs Geschäftsführer Jörg Schmadtke ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 57-Jährige habe sich „im häuslichen Umfeld mit COVID-19 infiziert“ und befinde sich in Quarantäne, teilte der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mit. Schmadtke werde die Niedersachsen daher am Samstag auch nicht zum Spiel bei Werder Bremen begleiten.

Die Wolfsburger gehören zu den Clubs mit den meisten Corona-Fällen in der Ersten Liga. Von den Spielern hatten sich bereits Pavao Pervan, Maximilian Arnold, William, Jerome Roussillon, Maxence Lacroix, Kevin Mbabu, Renato Steffen, Josip Brekalo und Marin Pongracic mit dem Virus infiziert. Eine Erklärung für die Häufung der positiven Fälle haben die Wolfsburger nicht.