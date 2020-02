Er ist schwer zu verteidigen: 1,98-Meter-Mann Nick Woltemade im Duell mit dem Augsburger Felix Uduokhai. (dpa)

Nick Woltemade selbst wollte nichts sagen an diesem wenigstens für ihn historischen Tag, der ihm sein Bundesliga-Debüt im Alter von 17 Jahren bescherte und einen Eintrag in die Bremer Geschichtsbücher: Der junge Angreifer löste damit Werder-Legende Thomas Schaaf als jüngsten Bundesligaspieler der Vereinsgeschichte ab. Was hätte Woltemade auch sagen sollen? Wie ernst es um Werder steht? Warum so wenig nach vorne ging? Wie es besser werden könnte im Abstiegskampf? Das zu erklären, kann nicht seine Rolle sein. Auch wenn es natürlich kein Zufall war, dass der 1,98 Meter große Angreifer im Auswärtsspiel beim FC Augsburg sogar in der Startelf stand.

„Er hat gespielt, weil er in den letzten sechs Wochen, seit er fest bei uns ist, Woche für Woche zu den besten Spielern im Training gehörte. Nicht nur eine Woche mal, sondern beginnend mit dem Trainingslager auf Mallorca“, erklärte Florian Kohfeldt, „Nick hatte immer wieder besondere Aktionen im Training. Und ich hatte das Gefühl, dass er für die Idee, wie wir unser Positionsspiel in Augsburg aufziehen wollten, sehr gut passt.“ Werder formierte nämlich erstmals in dieser Rückrunde wieder einen Angriff mit drei Stürmern, Woltemade spielte dabei auf der rechten Seite und sollte helfen, die Augsburger Abwehr auseinander zu ziehen.

Nicht nur ein Brechertyp

Das gelang im Laufe seiner 58 Einsatzminuten eher mittelprächtig, was aber am Offensivverhalten der gesamten Mannschaft lag. Ohne zu glänzen oder selbst wirklich mal torgefährlich zu werden, zeigte Woltemade aber, dass er durchaus auf Bundesliga-Niveau mitspielen kann, wenn er sich weiter so gut entwickelt. Ein guter Pass in die Nahtstelle auf Maxi Eggestein zum Beispiel, oder eine Flanke quer durch den Strafraum auf Leonardo Bittencourt – der junge Stürmer zeigte, dass er trotz seiner beeindruckenden Statur keineswegs ein Brechertyp ist, sondern Fußball auch spielen kann.

Eigentlich wäre diese Rolle prädestiniert gewesen für einen gesunden Fin Bartels, doch der ist nach seinen Verletzungspausen „leider noch nicht so weit, diese Position jetzt schon länger als 45 Minuten zu spielen“, sagte Kohfeldt. Er hoffe aber, „dass wir nach dieser Woche so weit sind, dass Fin das schaffen könnte“.

Signal an Osako und Jojo Eggestein

Woltemades Startelf-Nominierung kann auch als Zeichen gewertet werden an andere Offensivspieler in Werders Kader, die in dieser heiklen Situation nicht das Vertrauen des Trainerteams erhielten. Darunter hoch dekorierte Nationalspieler wie Yuya Osako und lange Zeit hoch geschätzte Jungprofis wie Josh Sargent und Johannes Eggestein. Dass Claudio Pizarro hingegen kein Kandidat mehr ist für ein Spiel von Beginn an, war klar und auch so kommuniziert worden. Wenn dieses Zeichen bei den Betroffenen ankommt und sie zu einer Trotzreaktion im Training anstachelt, dann hätte Woltemades erster Einsatz doch noch einen sehr positiven Effekt – ganz unabhängig davon, dass dieses junge Eigengewächs gerade den Grundstein gelegt hat für eine eigene Profi-Karriere. Die Frage, warum er Osako und Johannes Eggestein diesmal statt Woltemade draußen gelassen habe, beantwortete Kohfeldt am Abend nach dem Spiel kurz und knapp so: „Weil ich mich für andere Spieler entschieden habe.“

Werders Sportchef Frank Baumann war nicht überrascht von Woltemades Debüt, zumal er immer in die Überlegungen des Trainerteams eingebunden ist. „Nick ist seit dem Trainingslager auf Mallorca ein fester Bestandteil unseres Trainingskaders gewesen und hat im Training gezeigt, dass er viele Qualitäten mitbringt, sich auch im Herrenfußball durchzusetzen“, sagte Baumann nach der 1:2-Niederlage in Augsburg, „diese Ansätze konnte man bei seinem Spiel auch sehen, auch wenn es für ihn nicht so leicht war, viele Aktionen zu haben. Es freut mich für ihn, denn er hat sich das wirklich verdient durch seine Trainingsleistungen. Trotzdem müssen wir bei ihm natürlich Geduld haben und dürfen auch nicht zu viel Last auf seine Schultern legen.“