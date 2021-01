Nick Woltemade hat seinen ersten Profivertrag bei Werder unterschrieben. (nordphoto)

Damit ist auch eine Hängepartie beendet. Die Vertragsverhandlungen hatten sich lange hingezogen. Sportchef Frank Baumann erklärt in einer Vereinsmitteilung: „Wir sind froh, dass Nick seinen Weg bei Werder weitergeht. In dem Gesprächsprozess über die letzten Monate ging es für Nick vor allem darum, seine Entwicklung und auch die Entwicklung des Clubs zu beobachten. Wir sehen in ihm viel Potential, um sich bei Werder Bremen dauerhaft in der Bundesliga durchzusetzen.“

Nick Woltemade selbst freut sich auf seine Zukunft in Grün-Weiß und hat klare Pläne: „Mein Ziel ist es weiterhin, mich über regelmäßige Einsatzzeiten näher Richtung Startelf zu entwickeln und mit meinen Leistungen zum Erfolg von Werder beizutragen.“ Trainer Florian Kohfeldt nennt den 18-Jährigen eines der „vielversprechenden Talente“, lobt „eine gute Technik und Spielübersicht“ und „ein herausragendes Tempodribbling“ und sagt: „Ich freue mich darauf, weiter daran zu arbeiten, dass er sein Talent vollends ausschöpfen kann.“ Vertrags-Details wie die Laufzeit teilte Werder Bremen nicht mit.