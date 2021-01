Nick Woltemade hat sich bei seiner Zukunftsfrage entschieden. (nordphoto / gumzmedia)

Noch ist es nicht offiziell, doch die Entscheidung ist gefallen: Nick Woltemade wird dem SV Werder Bremen auch über den Sommer hinaus erhalten bleiben. Nach einem entsprechenden Bericht der „Bild“, der sich mit den Informationen der DeichStube deckt, wird das 18-jährige Sturm-Talent seinen ersten Profi-Vertrag bei den Grün-Weißen unterzeichnen.

Über die Laufzeit von Woltemades neuem Arbeitspapier beim SV Werder ist noch nichts bekannt, es ist aber davon auszugehen, dass es sich um einen langfristigen Vertrag handelt. Auch das Gehalt dürfte entsprechend deutlich aufgestockt werden. Der bisherige Kontrakt von Werders jüngstem Bundesliga-Spieler aller Zeiten, der bislang noch gar nicht offiziell „Profi“ war, wäre im Sommer dieses Jahres ausgelaufen.

Auch andere Vereine aus der Bundesliga und dem Ausland sollen stark an den Diensten des deutschen U19-Nationalspielers interessiert gewesen sein, weswegen sich die Gespräche um Woltemades Zukunft monatelang hinzogen. Doch nun ist das Pokerspiel beendet, die Fronten sind geklärt - Nick Woltemade sieht seine Zukunft an der Weser. Hier will der schlaksige Angreifer (1,98 Meter), der bislang elf Bundesliga-Spiele für das Team von Trainer Florian Kohfeldt absolviert hat, sein großes Ziel, sich zu einem gestandenen Bundesliga-Profi zu entwickeln, erreichen. Eine offizielle Bestätigung von Seiten des SV Werder Bremen stand am Donnerstagabend noch aus, dürfte aber zeitnah erfolgen.