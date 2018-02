Als Hamburger Jung zu Werder wechseln, okay, aber dem großen Günter Netzer dafür abzusagen? Das fiel Thomas Wolter dann doch nicht so leicht, als er im Frühjahr 1984 zwei Angebote vorliegen hatte, eines aus Bremen und eines aus Hamburg. Eigentlich sprach alles für Werder, mit dem HSV hatte es Wolter eh nie so gehabt. „Ich habe als kleiner Junge lieber Spiele von Borussia Mönchengladbach gesehen“, sagt er, „Günter Netzer war mein großes Idol.“ Aber genau das war das Problem.

Netzer war Mitte der Achtzigerjahre nämlich Manager beim HSV. Wolter aber sah seine Zukunft bei Werder. „Also musste ich eines Tages ins Büro meines großen Idols gehen und ihm mitteilen, dass ich nicht beim HSV unterschreiben werde“, erinnert sich Wolter, „das war schon ein merkwürdiges Gefühl.“

Ein gutes Jahr später bestritt Wolter sein erstes Nordderby. Am 31. August 1985 empfing Werder den HSV in Bremen, Wolter wurde beim Stand von 1:0 eingewechselt, „und mit meiner ersten Aktion habe ich gleich getroffen“. Nach einem Zuspiel von Bruno Pezzey setzte sich Wolter im Laufduell mit Hamburgs Michael Schröder durch und erzielte den 2:0-Endstand. „Für dieses Tor musste ich mir nach dem Spiel ziemlich viele Sprüche von meinen Kumpels anhören“, sagt Wolter, „die sind damals nämlich extra aus Hamburg nach Bremen gekommen, haben sich das Spiel im Stadion angesehen und danach bei mir übernachtet.“

Bis in die frühen Morgenstunden seien sie in Bremen um die Häuser gezogen. „Ich musste mich am nächsten Morgen ganz schön durchs Training lügen“, sagt Wolter, der auch in den Jahren danach viele Fußballpartys feiern konnte. Wolter gehörte zu den prägenden Spielern der Ära Otto Rehhagel, wurde mit Werder zweimal Deutscher Meister (1988 und 1993), zweimal deutscher Pokalsieger (1991 und 1994) und gewann 1992 den Europapokal der Pokalsieger. Sein Verhältnis zum HSV ist übrigens bis heute hervorragend. „Ich habe viele Freunde dort“, sagt Wolter, „aber natürlich freut es mich jedes Mal, wenn das kleine Bremen das große Hamburg ärgert.“