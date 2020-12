Zwischen Frank Baumann und Jörg Wontorra (hier im Januar bei einem Medientermin) herrscht Gesprächsbedarf. (nordphoto)

Am liebsten, das stellte Frank Baumann gleich klar, wollte er gar nichts zu dem Thema sagen. Dann sprach Werders Geschäftsführer Fußball am Freitag während der Pressekonferenz zum Stuttgart-Spiel aber doch überraschend ausführlich über die anhaltende Unruhe rund um den Verein und über Jörg Wontorra im Besonderen. Der Journalist hatte sich zu seinen Ambitionen auf einen Platz im Werder-Aufsichtsrat lange bedeckt gehalten, ehe er am Freitag gegenüber dem Internetportal „Deichstube“ bestätigte, dass er für das Gremium kandidiert. Mehrere Fangruppierungen haben Wontorra als Kandidaten vorgeschlagen für die Wahl, die bei der auf April oder Mai 2021 verlegten Mitgliederversammlung ansteht. Ein Gespräch mit dem Wahlausschuss steht noch aus. „Ich musste jetzt schon ein bisschen schmunzeln. In den Tagen davor gab es komplett andere Aussagen, aber jeder muss für sich bewerten, was dahintersteckt“, sagte Baumann zu Wontorras Ambitionen und betonte: „Grundsätzlich ist es absolut legitim, dass sich ,Wonti' für den Aufsichtsrat bewirbt. Er kennt den Posten.“

Von 1999 bis 2003 gehörte Wontorra bereits zum Aufsichtsrat. Nun strebt der 72-Jährige eine Rückkehr an, weil er glaubt, dass sich bei Werder einiges verändern muss. Wontorra beklagte fehlende Innovationen und Visionen sowie mangelnde Kompetenz in der Geschäftsführung. Von der Kritik nahm er Baumann aus, doch der wollte trotzdem darauf antworten. Baumann bezeichnete die Kritik an seinen Geschäftsführerkollegen Klaus Filbry und Hubertus Hess-Grunewald als „an den Haaren herbeigezogen“ und erklärte weiter: „Den Vorwurf der fehlenden Innovationen sehe ich komplett anders. ,Wonti' blickt von außen auf den Verein, hat aber nullkommanull Einblick darin, wie wir jeden Tag arbeiten und welche Themen wir anschieben. Die Kritik wird am Tabellenplatz der vergangenen Saison und an der finanziellen Situation, die zu 98 Prozent der Pandemie geschuldet ist, festgemacht. Es ist schwer, wenn Außenstehende, die keinen Einblick in Interna haben, sich dementsprechend äußern.“

Ein kleiner Seitenhieb

Gerne würde er mit Wontorra auch persönlich "bei einem Kaffee" darüber sprechen, fügte Baumann hinzu und verteilte noch einen Seitenhieb: „Er hat sich in den vergangenen zwei Jahren nicht bei mir gemeldet. Wenn er sich gemeldet hat, ging es um Freikarten für den VIP-Bereich.“ Es gibt also offenbar einiges zu klären zwischen Baumann und Wontorra. Für zusätzliche Brisanz sorgt die Besonderheit, dass Wontorra auch Baumanns Arbeit kontrollieren und bewerten müssten, sofern er in die Aufsichtsrat gewählt werden sollte. „Ich hätte überhaupt kein Problem damit, wenn ,Wonti' in den Aufsichtsrat kommt“, betonte Baumann. „Dann bin ich gerne bereit, unseren Weg inhaltlich und sachlich darzulegen, um ,Wonti' von diesem Weg zu überzeugen. Es ist eine Aufgabe des Aufsichtsrats, sich mit der Arbeit der Geschäftsführung auseinanderzusetzen, aber man muss sich den Einblick erst einmal gönnen, nur dann kann man die Arbeit bewerten.“

Rückendeckung von Kohfeldt

Werders Geschäftsführer Fußball glaubt auch nicht, dass mögliche Veränderungen im Aufsichtsrat zwangsläufig zu Veränderungen in der Geschäftsführung führen. „Ich gehe nicht davon aus, dass wir im Sommer eine neue Geschäftsführung haben werden, selbst wenn sich der Aufsichtsrat verändert“, erklärte Baumann. „Wir haben gezeigt, dass wir mit Stress und Druck sehr gut umgehen können und aus dieser Drucksituation positiv herauskommen können. Was strategische Themen angeht, schieben wir sehr viel an.“ Baumanns Vertrag läuft im kommenden Jahr aus. Nach der pandemiebedingten Verschiebung der Mitgliederversammlung will der amtierende Aufsichtsrat den Kontrakt verlängern, womöglich aber nur um ein Jahr, um mit Blick auf die Neuwahlen nicht zu weit vorauszugreifen. „Wir können über alles sprechen, dazu gehört auch die Laufzeit“, sagte Baumann. „Ich bitte aber um Verständnis, dass wir das zuerst intern klären.“

Rückendeckung erhielten Baumann, Filbry und Hess-Grunewald von Florian Kohfeldt. „Man muss anerkennen, dass die vielleicht größte finanzielle Herausforderung, vor der Werder Bremen je stand, durch die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat hervorragend bewältigt wird. Das schafft für uns Ruhe im sportlichen Bereich“, sagte der Cheftrainer. Baumann sei sein wichtigster Ansprechpartner im Verein, betonte Kohfeldt. „Geschlossenheit hat Werder Bremen immer ausgezeichnet und hat uns bundesweit immer viel Anerkennung gebracht. Kritik muss man aushalten, aber sie muss auf sachlicher Ebene bleiben. Und mehr gibt es zu dem Thema von mir als Trainer auch nicht zu sagen.“