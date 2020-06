Hallo, ich möchte Dich bitten, jetzt sehr ehrlich zu Dir selbst zu sein. Bist Du in Deiner charakterlichen Ausprägung als Fan eher ein Skeptiker, Zauderer oder Bedenkenträger? Zählen für Dich Fakten und Wahrscheinlichkeiten mehr als der Glaube an das Unwahrscheinliche?

Hast Du diese Fragen für Dich mit einem eindeutigen JA beantwortet, dann solltest Du Dir das Lesen dieser Kolumne ersparen und entspannt Deines Weges gehen. Du wirst in dieser Saison oft Recht behalten und Deinen Freunden regelmäßig ein souveränes „siehste, wusste ich“ gedrückt haben. Das ist okay. Die Saison ist und bleibt eine epochale Herausforderung für das Fanherz. Ich möchte nur, dass Du weißt, dass Du diesen Text auf eigene Verantwortung liest und mir nachher nicht mit „So ein Unsinn“ um die Ecke kommst.

Bist Du vom Naturell her allerdings eher ein wagemutiger Träumer, ein visionärer Möglichmacher und Motivator, dann heiße ich Dich herzlich willkommen. Diese Zeilen sind für Dich!

Wunder brauchen Anlässe – allein diese Erkenntnis sollte Dir im Hinblick auf das Werder-Heimspiel gegen Bayern München ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Spürst Du auch diese wohlige Vorahnung? Niemand, im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte, würde allen Ernstes auch nur den Hauch einer Chance gegen den Abo-Meister vermuten. Außer uns beiden. Wir beide wissen doch ganz genau, dass es nur dieses eine Spiel gibt, währenddessen das Wasser der Weser stromaufwärts fließt, das Stadion zu vibrieren scheint und sich das nationale Daumendrücken der grün-weißen Fußballanhänger zu einer Energie vereint, die an diesem Dienstag alles möglich macht. Alles.

Fühlst Du schon den Rückenwind, mit dem Du am Mittwoch, mit einem Heimsieg im Gepäck, beschwingt zur Arbeit fährst? Freust Du Dich auch schon diebisch auf die Gruppenchats, in denen Du endlich mal wieder so richtig auf dicke Hose machen kannst? Aber so richtig! Lass Dir nicht einreden, dass gegen diese Übermacht aus dem Süden im allerbesten Fall nur ein Unentschieden möglich ist. Das stimmt nicht. Nicht an diesem Tag.

Die Jungs, die an diesem Dienstag (mit Lücke!) auf den heimischen Platz gehen, werden da ein Feuerwerk von so ungeahnter Größe abfackeln, dass man noch im Vorharz warme Wangen davon bekommt. Der sehnsüchtig erwartete Regenschauer nach langer Dürre. Die grüne Welle, wenn Du es sehr eilig hast. Die Kasse, die genau vor Dir aufmacht. So wird dieses Spiel sein. Unverhofft und damit spektakulär.

Ich möchte, dass Du Dir jetzt Dein Lieblingsgetränk kalt stellst. Das Getränk, das Du nach dem Abpfiff, völlig erschöpft und gleichzeitig von Deinen Gefühlen überwältigt, mit langsamen Bewegungen aus dem Kühlschrank holst, um es dann vor Dir abzustellen. Du wirst es dann langsam zum Mund führen, kurz innehalten und sagen: „Deswegen bin ich Werder-Fan.“

Schön, dass wir beide das jetzt schon wissen. Dann wird das Spiel nicht allzu stressig. Ein Wunder von der Weser. Ist lange her – war Zeit. Prost!

P.S.: Sollte es wider Erwarten nicht so kommen, dann liegt es nicht an Dir! Dann haben andere Fans nicht alles gegeben und nicht daran geglaubt. Das müssen die dann mit sich ausmachen. Wir beide glauben daran!

P.P.S.: Wir steigen nicht ab. Wird eng, aber wird schon.

Grüße an die Familie. Dein Daniel